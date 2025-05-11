تكنولوجيا: Oppo Find X9 Pro قد يتخلى عن كاميرا Periscope المزدوجة المميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى تغيير كبير في استراتيجية Oppo مع سلسلتها الرائدة Find X9 Pro، حيث قد تتخلى عن ميزة الكاميرا المزدوجة Periscope التي ميزت أجهزتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك Find X8 Pro، لتتجه نحو تصميم جديد للكاميرات عند إطلاقها المتوقع خريف 2025.

أطلقت Oppo مؤخرًا Find X8 Ultra إلى جانب Find X8s وFind X8s Plus في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لـ oppo.com. ركزت الشركة في هذه الأجهزة على تقديم كاميرا Periscope مزدوجة كميزة تنافسية أمام أجهزة مثل iPhone 16 Pro Max وGalaxy S25 Ultra، لكن المسرب الشهير Digital Chat Station كشف عبر Weibo عن تغييرات في خطط Oppo لـ Find X9 Pro.

كان من المتوقع أن يحتفظ Find X9 Pro بإعداد كاميرا رباعية مشابه لـ Find X8 Pro، لكن النماذج الأولية الحالية تحولت إلى إعداد ثلاثي. سيحتفظ الجهاز بكاميرا واسعة وفائقة الاتساع، لكنه سيستبدل الكاميرا المزدوجة Periscope بكاميرا Periscope واحدة بدقة 200 ميجابكسل. تشير التسريبات إلى احتمال استخدام مستشعر Samsung ISOCELL HP9، الموجود في أجهزة مثل Vivo X200 Ultra وXiaomi 15 Ultra، كما ذكر SamMobile، لكن Oppo قد تختار مستشعرًا أحدث لتمييز Find X9 Pro عن المنافسين.

من المتوقع أن يعتمد Find X9 Pro على معالج MediaTek Dimensity 9500، الذي سجل أكثر من 4 ملايين نقطة في اختبار AnTuTu، مع تحسينات في تتبع الأشعة (Ray Tracing) والكفاءة، سيستفيد الجهاز أيضًا من محرك Lumio لمعالجة الصور، الذي ظهر لأول مرة مع Find X8s، مما يعزز جودة الصور والفيديوهات بتقنية 10-bit HDR Dolby Vision، كما أوضح oppo.com. لكن التخلي عن الكاميرا المزدوجة قد يخيب آمال عشاق التصوير الذين اعتادوا على قدرات التكبير المتقدمة في سلسلة Find X.

يُتوقع إطلاق Find X9 Pro في خريف 2025، ليواجه منافسة قوية من أجهزة مثل Vivo X300 Pro التي تستخدم أيضًا Dimensity 9500، بينما يبدو أن Oppo تسعى لتحقيق توازن بين الأداء والابتكار، قد يرى البعض أن هذا التغيير خطوة للخلف في ميزة كانت نقطة بيع رئيسية للأجهزة الرائدة.

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