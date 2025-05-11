تكنولوجيا: Garmin تطلق تحديث Beta 14.07 لإصلاح مشكلات Passcode في Venu 3 وvivoactive 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Garmin عن إصدار تحديث جديد Beta version 14.07 لساعاتها الذكية Venu 3، Venu 3s، وvivoactive 5، وفقًا لمنشور حديث على منتداها الرسمي. يهدف التحديث إلى حل مشكلات تتعلق بميزة Passcode التي أُضيفت مؤخرًا، إلى جانب تحسينات في تتبع تمارين Pilates وأداة مراقبة السعرات الحرارية.

يُعد Beta 14.07 الإصدار الأحدث ضمن دورة الاختبار 14.xx، التي قدمت سلسلة من الإصلاحات والتحسينات لميزة Passcode منذ إضافتها، كما أوضح موقع garminrumors.com. وفقًا لملاحظات الإصدار، يتضمن التحديث إصلاحين رئيسيين: الأول يعالج مشكلة طلب Passcode بعد إعادة تشغيل الساعة أثناء النشاط، والثاني يضمن توفر مقاطع فيديو التمارين المرتبطة بـ Pilates، وهي ميزة حظيت باهتمام المستخدمين منذ إضافتها.

يتضمن التحديث أيضًا تعديلًا طفيفًا في تصميم رسم بياني للسعرات الحرارية، مما يجعل قراءة البيانات أكثر وضوحًا للمستخدمين. إلى جانب ذلك، هناك إصلاحات وتحسينات طفيفة أخرى لم يتم تفصيلها، لكن لم تُبلغ عن أي أخطاء مرتبطة بـ Beta 14.07 حتى الآن، يمكن للمستخدمين تنزيل التحديث عبر القائمة الرئيسية > الإعدادات > النظام > تحديث البرنامج.

كما هو معتاد في التحديثات التجريبية، تم تعطيل تطبيق ECG لمستخدمي Venu 3، وفقًا لـ garmin.com. لم تُحدد Garmin موعد إصدار التحديث الثابت التالي لساعات Venu 3، Venu 3s، وvivoactive 5، لكن الشركة تواصل تحسين أداء أجهزتها، خاصة في ميزات اللياقة البدنية مثل تتبع معدل التنفس أثناء تمارين Pilates، التي أصبحت أكثر دقة منذ إصدارات سابقة مثل 14.06.

يُظهر هذا التحديث التزام Garmin بتحسين تجربة المستخدم في أجهزتها الذكية، خاصة في ظل المنافسة مع أجهزة مثل Huawei Watch Fit 4، التي أُشيد بتصميمها مؤخرًا على منصة X من قِبل @RODENT950، مما يعزز مكانة Garmin كخيار موثوق لعشاق اللياقة البدنية.

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