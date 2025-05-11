تكنولوجيا: Maono تطلق ميكروفون DM40 Pro اللاسلكي بميزات الذكاء الإصطناعي للاعبين وصناع المحتوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Maono ميكروفونها اللاسلكي الجديد DM40 Pro، المصمم خصيصًا للاعبين وصناع المحتوى، مع ميزات مبتكرة مثل تغيير الصوت بتقنية AI، عمر بطارية يصل إلى 75 ساعة، وتسجيل بجودة 48 كيلوهرتز/24 بت. يُعد الجهاز حلاً شاملاً لإنتاج صوتي بجودة بث احترافية.

يتميز DM40 Pro باتصال لاسلكي عبر مستقبل USB ومحول، مما يوفر اتصالاً خاليًا من الكابلات بزمن تأخير يبلغ 0.02 ثانية فقط، كما أوضح موقع maono.com. يحتوي على بطارية داخلية تدوم حتى 75 ساعة مع إيقاف تشغيل إضاءة RGB، أو 40 ساعة مع تفعيلها. يتضمن الميكروفون مرشح صوت (Pop Filter)، إسفنجة، كبسولة ميكروفون، حامل مقاوم للصدمات، وقاعدة مكتبية. يأتي بكبسولة مكثفة بقطر 16 مم، تسجل بجودة 48 كيلوهرتز/24 بت، متفوقة على HyperX QuadCast S (48 كيلوهرتز/16 بت)، لكنها تتخلف عن NZXT Capsule Elite (192 كيلوهرتز/24 بت).

من أبرز ميزات DM40 Pro تقنية AI لتغيير الصوت، التي تقدم 10 أوضاع مثل صوت Deadpool، Sukuna من Jujutsu Kaisen، Jett من Valorant، وTifa من Final Fantasy، مما يضيف طابعًا ممتعًا للبث المباشر. يمكن تخصيص هذه التأثيرات عبر برنامج Maono Link، الذي يدعم أيضًا إلغاء الضوضاء، ضبط الترددات (EQ)، وتغيير إضاءة RGB المتوفرة بـ 16 خيارًا، كما ذكر maono.com.

يحتوي الميكروفون على زر كتم صوت في الأعلى، وقرص لضبط كسب الميكروفون ومستوى صوت السماعات في الأمام، مع زر تشغيل/إضاءة RGB ومفتاح Mic Monitor في الأسفل، إلى جانب منفذ شحن USB-C ومقبس سماعات. يتوفر DM40 Pro بلونين، الأسود والأبيض، على Amazon وموقع Maono الرسمي. الطراز الأسود يُباع بسعر 120 دولار، مع خصم 29% يخفضه إلى 85 دولارًا، وكوبون إضافي 10% يجعل السعر النهائي 77 دولارًا. الطراز الأبيض بسعر 90 دولارًا مع خصم 20% يصل إلى 72 دولارًا.

يُعد DM40 Pro منافسًا قويًا في سوق الميكروفونات اللاسلكية، خاصة بفضل سعره التنافسي مقارنة بـ HyperX QuadCast S (حوالي 160 دولارًا)، وميزاته المبتكرة التي تجمع بين الأداء العالي وسهولة الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاعبين وصناع المحتوى في 2025.

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