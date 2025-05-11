تكنولوجيا: Google تتطلع لدمج Gemini في iOS 19 بحلول منتصف 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهر Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لـ Google، عن أمله في دمج تقنية Gemini كخيار ذكاء اصطناعي مدمج في iOS 19 هذا العام، وذلك خلال محادثات مستمرة مع Tim Cook من Apple، مع توقعات بإتمام الاتفاق بحلول منتصف 2025، تزامنًا مع إطلاق iOS 19.

في فبراير 2025، كشف تحليل لكود iOS 18.4 التجريبي عن خطط Apple لإضافة Gemini إلى Apple Intelligence، بعد شراكتها الأولية مع OpenAI لدمج ChatGPT، أكد Pichai هذا التوجه خلال جلسات محكمة ضمن قضية مكافحة الاحتكار التي يواجهها Google في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يأمل في إتمام الصفقة مع Apple بحلول منتصف العام.

يتزامن هذا الجدول الزمني مع توقعات إطلاق iOS 19 خلال مؤتمر WWDC السنوي لـ Apple في يونيو 2025، حيث ستُصدر النسخ التجريبية للنظام، مما قد يجعل Gemini خيارًا مدمجًا إلى جانب ChatGPT، أوضح Pichai أن المحادثات مع Cook بدأت منذ بداية 2024، بهدف تعزيز قدرات Siri والأدوات الكتابية على أجهزة iPhone المتوافقة مع Apple Intelligence، مثل iPhone 15 Pro وiPhone 16.

يُعد دمج Gemini خطوة استراتيجية لـ Google لتوسيع انتشار تقنيتها عبر مليارات أجهزة Apple، مستفيدة من علاقتها الطويلة مع الشركة، حيث تُعد Google المزود الافتراضي لمحرك البحث في Safari منذ 2007، مع اقتراب WWDC 2025، يترقب المستخدمون ما إذا كانت هذه الشراكة ستمنح iOS 19 ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع المنافسة المتزايدة من أجهزة مثل Xiaomi 16 Pro التي تعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.

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