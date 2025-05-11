تكنولوجيا: تأكيد اسم Alcatel V3 Ultra وتسريب التصميم قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Alcatel للعودة إلى السوق الهندية بعد غياب طويل، حيث بدأت في نشر بعض الإعلانات التشويقية للهواتف الذكية القادمة.

حتى الآن، اقتصرت هذه الإعلانات على لمحات سريعة عن الجهاز مع تلميحات إلى دعم القلم الرقمي. لكن صورة جديدة تمّ مشاركتها من قبل Madhav Sheth، المرتبط بشركة Alcatel India بالإضافة إلى Honor Tech، قد أكدت اسم الهاتف الأول الذي سيتم إطلاقه في الهند بالإضافة إلى تصميمه.

تشير الصورة إلى أن هاتف Alcatel V3 Ultra سيأتي مع وحدة كاميرا دائرية تضم ثلاث كاميرات وفلاش LED. كما يظهر إلى جانب الهاتف قلم رقمي، مما يشير إلى أن الهاتف قد يدعم وظيفة القلم أو قد يأتي بالقلم ضمن العلبة.

تتضمن الصورة أيضًا عبارات بارزة على ظهر الهاتف مثل “Born in France” و “Now in India”، مما يبرز أصول Alcatel الفرنسية مع التركيز في نفس الوقت على توافر الهاتف أو انتقال تصنيعه إلى السوق الهندية.

في أسفل الصورة، توجد كتابة ذهبية بارزة تقول “India’s First”، رغم أن البيان الكامل غير واضح، ولكنه قد يشير إلى ميزة فريدة مثل دعم القلم الرقمي الكامل أو تكنولوجيا جديدة في الشاشة.

تصميم Alcatel V3 Ultra يشبه إلى حد كبير تصميم TCL 50 Pro NextPaper الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يتشارك الهاتف الجديد نفس المواصفات الداخلية مع هاتف TCL. من المتوقع أن تؤكد الشركة المزيد من التفاصيل حول المزايا الرئيسية للهاتف في الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، أعلنت NxtCell India في 10 مايو، بالتعاون مع Padget Electronics، وهي فرع مملوك بالكامل لشركة Dixon Technologies، عن خطط لإعادة إطلاق هواتف Alcatel في السوق الهندية.

كما ان الاتفاقية الاستراتيجية تنص على أن Padget Electronics ستتولى عملية التصنيع المحلية لهواتف Alcatel في الهند. يهدف هذا التعاون إلى بناء منظومة تصنيع محلية تتماشى مع المعايير العالمية وفي نفس الوقت تدعم رؤية الهند “صنع في الهند”.

سيتم تصنيع الهواتف في منشأة Padget المتطورة التي تشتهر بعملياتها الآلية وفحص الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة.

كما يضمن التعاون نقل التقنيات المملوكة والابتكارات من Alcatel إلى قاعدة التصنيع الهندية، مع التركيز على تكامل الأجهزة والشاشات عالية الجودة. هذه الشراكة تفتح الطريق أيضًا لتحويل الهند إلى مركز تصدير رئيسي للعلامة التجارية.

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