تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف: تطوير GTA 6 لم يدخل مرحلة الجدية إلا بعد 2018

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثار تأخر إصدار GTA 6 إحباطًا واسعًا بين اللاعبين، الذين طال انتظارهم للمغامرة الجديدة المرتقبة من سلسلة الجريمة الشهيرة. ورغم أن تقارير عديدة أشارت إلى أن عملية تطوير اللعبة بدأت في عام 2014، فإن الواقع يبدو مختلفًا، خصوصًا بعد تصريح فنان سابق في Rockstar Games، ديفيد أوريلي، الذي كشف أن مساهمته في اللعبة لم تبدأ حتى عام 2018.

لا ينبغي للاعبين أن يفترضوا أن Rockstar بدأت فعليًا في تطوير GTA 6 قبل سبع سنوات. من المرجّح أن أفكار اللعبة ظهرت بعد فترة قصيرة من إصدار GTA 5، ولكن فريق التطوير احتاج إلى رؤية أكثر وضوحًا ومفهوم متكامل قبل الشروع في إنشاء الأصول الفنية والمحتوى.

وفي عام 2018، تسرّب مشروع يُعرف باسم Project Americas، وهو الاسم الرمزي للعبة. وتضمنت الفكرة حينها خريطة تجمع بين Vice City وبعض مناطق أمريكا الجنوبية، مع قصة تتمحور حول بطلة تُشبه شخصية “لوسيا” التي ظهرت في العروض التشويقية.

تزامن توقيت هذا التسريب مع بدء عمل أوريلي على اللعبة، ما يعزز احتمال أن التركيز الحقيقي على GTA 6 لم يبدأ إلا بعد إصدار Red Dead Redemption 2، وفقًا لما ألمح إليه أوريلي في أحد الفيديوهات.

حتى لو بدأ التطوير في عام 2018، فهذا يسبق موعد إصدار GTA 6 المتوقع بما لا يقل عن ثماني سنوات. وقد ساهمت عوامل متعددة في بطء التقدم، منها وعود Rockstar بتقديم خرائط مفتوحة ضخمة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، إلى جانب تباطؤ التطوير بسبب جائحة كورونا.

في تلك الفترة أيضًا، أبلغت بلومبرج عن تغييرات داخلية في الشركة، شملت الاستغناء عن بعض المدراء التنفيذيين وتقليص ساعات العمل.

يؤكد كشف أوريلي أن تطوير الألعاب الضخمة يجري على مراحل متعددة، وقد تكون Rockstar احتاجت أربع سنوات فقط لتبدأ في تصميم نسخة جديدة من Vice City.

وإذا صدقت التوقعات ووصلت GTA 6 في مايو 2026، فلا يمكن للاعبين سوى أن يأملوا في أن تكون التجربة على قدر التطلعات الكبيرة.

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