انت الان تتابع خبر بحكم قضائي.. هل انتهى احتكار آبل للمدفوعات داخل التطبيقات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "انديان إكسبرس" التقني، بدأت "Spotify" في تقديم فترات تجريبية مجانية، بينما أتاح "Patreon" لمستخدميه دفع مبالغ إضافية لصنّاع المحتوى المفضلين لديهم.

وتشير هذه التطورات إلى بداية تحول واسع في تجربة التسوّق داخل التطبيقات، مدفوعًا بحكم قضائي أمريكي صدر مؤخرًا.

وأمر قاضٍ فيدرالي شركة آبل بالسماح للتطبيقات بتقديم عروض ترويجية وتحصيل المدفوعات مباشرة من المستخدمين، دون الحاجة لاستخدام نظام الدفع الخاص بـ آبل أو دفع عمولتها البالغة 30%.

ويفسح هذا القرار المجال لتطبيقات كثيرة لتقديم مزايا جديدة مثل الشراء المباشر من مواقعها الإلكترونية، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الأسعار للمستهلكين.

خلفية الحكم القضائي

وتعود جذور القضية إلى عام 2020، حين رفعت شركة "Epic Games" دعوى قضائية ضد آبل، متهمة إياها بالاحتكار. وبعد سنوات من المداولات، أصدرت القاضية إيفون غونزاليس روجرز حكمًا يُلزم آبل بالسماح للمطورين بإضافة روابط أو أزرار داخل التطبيقات تتيح للمستخدمين الدفع مباشرة خارج متجر التطبيقات.

كما قضت بعدم جواز استخدام آبل لأي "شاشات تحذير" أو رسائل تثني المستخدمين عن مغادرة التطبيق لإتمام الشراء.

التطبيقات بدأت بالاستفادة من الحكم

لطالما امتنعت "Amazon" عن بيع الكتب عبر تطبيق "Kindle" لتجنّب عمولة آبل، لكنها الآن أضافت زر "احصل على الكتاب" الذي ينقل المستخدمين إلى موقعها للشراء.

أما "Spotify"، التي كانت ممنوعة من عرض فترات تجريبية مجانية عبر التطبيق، فقد أدرجت الآن زرًا يتيح تجربة مجانية لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن تحذو تطبيقات أخرى حذوها، مما يمنح المستخدمين خيارات دفع أكثر مرونة. على سبيل المثال، يمكن أن ينخفض سعر الاشتراك الشهري من 10 دولارات إلى 7 دولارات، نتيجةً لتجنب رسوم آبل المرتفعة.

تأثير القرار على أرباح آبل

تُقدّر عائدات آبل من مبيعات التطبيقات في الولايات المتحدة بنحو 11 مليار دولار سنويًا، وفقًا لبنك مورغان ستانلي، الذي يرى أن ما يصل إلى 2 مليار دولار من هذه الإيرادات معرضة للخطر نتيجة الحكم الجديد.

كما أن مقدار التأثير سيعتمد على مدى استعداد المستخدمين لتغيير عاداتهم. كثير من الناس يفضلون الراحة والأمان المرتبطين بعمليات الشراء عبر "App Store"، بما في ذلك سهولة إلغاء الاشتراكات وإدارة المدفوعات في مكان واحد.

هل ستتوسع هذه التغييرات إلى دول أخرى؟

من المرجح أن يؤدي الحكم إلى ضغوط تنظيمية متزايدة على آبل حول العالم. فجهات رقابية في أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية كانت تطالب منذ سنوات بتقليل قبضة آبل على المدفوعات داخل التطبيقات.

ومع إلزام آبل بتخفيف قيودها في السوق الأمريكي، لن تقبل هذه الدول أن يدفع مطوروها أو مواطنوها أكثر مما يدفعه المستخدمون في الولايات المتحدة.

هل تستطيع آبل التراجع عن هذه التغييرات؟

أعلنت آبل نيتها استئناف الحكم، لكن احتمالات إلغاء القرار تبدو ضعيفة. ففي عام 2021، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا مشابهًا حاولت آبل الالتفاف عليه بفرض عمولة نسبتها 27% على المدفوعات الخارجية.

كما أن محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة أيدت الحكم الأصلي، مما يشير إلى أن القضاء لن يسمح بمزيد من التلاعب. إذ صرّح مارك ليملي، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد: "على آبل تقبّل الحكم كما هو، لقد انتهى الأمر".

