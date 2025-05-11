شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول دراجة طائرة على غرار حرب النجوم تصل لسرعة 124 ميلاً في الساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة فولونوت البولندية عن تطوير دراجة هوائية مُسرعة مستوحاة من سلسلة أفلام حرب النجوم، تصل سرعتها إلى 124 ميلاً في الساعة، وتقول إن دراجتها الهوائية هي أول مركبة "دراجة هوائية طائرة" من نوعها لا تستخدم مراوح للطيران.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم يتم الكشف عن التفاصيل التقنية الدقيقة للدراجة الهوائية، حيث أفادت الشركة أن المركبة "خرجت للتو من مرحلة تطوير وضع التخفي" التي قام بها المخترع البولندي ومؤسس فولونوت، توماس باتان.

ومع ذلك، وصفها فولونوت بأنها "دراجة خارقة للسماء"، ويقول إن الدراجة الهوائية تعمل بالدفع النفاث، تتميز بنظام تثبيت خاص مُحسّن بجهاز كمبيوتر طيران لتوفير تحليق تلقائي وسهولة التحكم لراكبها.

وأضافوا: "النسخة الحالية من المركبة هي نتاج أشهر عديدة من العمل الجاد، والتحديات التي تم حلها، والعديد من الإخفاقات.

استغرق الأمر من المؤسس عدة محاولات للوصول إلى تصميم عملي وصالح للطيران، حيث حاول القيام بأول رحلة مستقرة في مايو 2023 في بولندا"، ولم يتم الإعلان عن أي جدول زمني لنموذج الإنتاج أو تكلفته حتى الآن.

أشاد مستخدمو إنستجرام بالتصميم، حيث كتب أحدهم: "المستقبل هنا! أفضل طائرة طيران شخصية رأيتها من حيث التصميم والطيران"، وقال آخر: "الجيل الذي نشأ على حرب النجوم كان ينتظرك يا صديقي، من فضلك، اعمل بشكل أسرع. نحن نكبر في السن، لكننا نريد أن ننطلق في رحلة".

ويعد الدفع النفاث، الذي تستخدمه هذه الطائرة، هو تقنية تدفع المركبات إلى الأمام باستخدام نفثات من الغاز.