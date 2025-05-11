شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل أركيد تضيف 5 ألعاب جديدة في يونيو وتجلب محتوى تفاعليًا لمختلف أجهزتها والان مع تفاصيل الخبر

تستعد خدمة "آبل أركيد" لإطلاق خمس ألعاب جديدة خلال شهر يونيو المقبل، ضمن سعيها المستمر لتعزيز تجربة المستخدمين بألعاب ترفيهية خالية من الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق، وتشمل القائمة ألعابًا جديدة كليًا، إلى جانب تحديثات لبعض العناوين المفضلة لدى المستخدمين، ما يعكس تنوع المنصة واستهدافها لكل أفراد العائلة.

و"آبل آركيد" هي خدمة اشتراك في الألعاب أطلقتها شركة آبل، تتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 200 لعبة متنوعة يمكن لعبها على أجهزة آيفون وآيباد وماك وآبل تي في و"آبل فيجن برو"، بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

تتميز الخدمة بتقديم ألعاب حصرية وغير متاحة على متاجر الألعاب الأخرى، وتشمل فئات مختلفة تناسب جميع الأعمار، مثل المغامرات، الألغاز، السباقات، الألعاب العائلية وغيرها، وتشجع "آبل آركيد" على اللعب الآمن والخصوصي، حيث لا يتم تتبع بيانات المستخدمين لأغراض دعائية.

واعتبارًا من 5 يونيو، سيتمكن مشتركو "آبل أركيد" من الاستمتاع بلعبة "أونو: نسخة الأركيد"، وهي إصدار مطور من لعبة الورق الكلاسيكية الشهيرة، تأتي اللعبة من تطوير "ماتيل 163" وتتضمن أوضاعًا حصرية للعب الجماعي، إلى جانب قواعد جديدة مثل تبادل الأيادي وتحدي الألوان، ما يضفي على اللعبة طابعًا ترفيهيًا عشوائيًا ومليئًا بالإثارة.

كما تقدم آبل لعبة "مغامرات تسلق التلال"، وهي مزيج مبتكر يجمع بين عالم "ليجو" الخيالي ولعبة السباقات الفيزيائية "تسلق التلال"، يستكشف اللاعبون من خلالها تضاريس وعرة، ويجمعون أدوات جديدة، ويكتشفون كنوزًا مخفية، كل ذلك ضمن أجواء مرحة تقودها شخصيات ليجو المصغّرة.

وتشمل الإصدارات الجديدة أيضًا لعبة "ضائعون في عالم اللعب بلس"، وهي مغامرة ساحرة، وتروي قصة أخ وأخته يسافران عبر عوالم خيالية، تركز اللعبة على حل الألغاز واستكشاف المشاهد بدافع الخيال، ما يجعلها تجربة مناسبة لجميع الأعمار.

أما لعبة "هيلكس جمب بلس"، وهي من الألعاب الكلاسيكية ذات الإيقاع السريع، فتعود بنسخة جديدة كليًا تتميز برسوميات محسنة، وأشكال حصرية، وتقدم تجربة أكثر سلاسة، خالية تمامًا من الإعلانات.

ومن أبرز الإضافات الجديدة لهذا الصيف، وهي لعبة سباق ساخرة صممت خصيصًا لتناسب تجربة "آبل فيجن برو"، تتيح اللعبة للاعبين التحكم بالسيارات، باستخدام الإيماءات اليدوية، ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد.