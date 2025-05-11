تكنولوجيا: أداء مذهل للعبة Doom: The Dark Ages على Steam Deck بشكل غير متوقّع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن لعبة Doom: The Dark Ages لم تحصل بعد على علامة التحقق من Steam Deck، ورغم أن المواصفات المطلوبة لتشغيلها تبدو أعلى من قدرة الجهاز المحمول، إلا أن الأداء فاجأ البعض بعد آخر تحديث.

في البداية، لم تكن اللعبة تقلع على جهاز Steam Deck OLED خلال المراجعة، إذ توقفت عند رسالة خطأ من نوع Bugsplat، لكن ذلك تغيّر بعد صدور تحديث SteamOS 3.7.6 (بفضل الإشارة من Cary Golomb)، الذي سمح أخيرًا بتجاوز الخطأ وتشغيل اللعبة بنجاح.

تمكّنا من إعداد اللعبة على Steam Deck بسهولة نسبيًا. قمنا بتحديد الدقة على 1280 × 720، وأوقفنا تأثيري Depth of Field وChromatic Aberration. استخدمنا خيار FSR على إعداد الجودة (Quality)، ولم يقدّم التحويل إلى الإعداد المتوازن (Balanced) فارقًا كبيرًا في الأداء.

لكن كان لا بد من تعطيل خاصية Frame Generation لأنها أضعفت الأداء بشكل واضح. بقية الإعدادات تم ضبطها على المستوى المنخفض (Low)، مع الحفاظ على واجهة المستخدم كما هي لمقارنة عادلة مع تجربة الحاسب.

بهذه الإعدادات، حققنا معدل 30 إطارًا في الثانية في معظم المناطق، وارتفع هذا الرقم إلى 42 إطارًا في بعض المناطق الفارغة ذات التفاصيل البصرية القليلة.

ومع ذلك، لم يصمد هذا الأداء خلال المعارك المتقدمة في اللعبة، إذ تسببت كثافة الوحوش والمقذوفات في انخفاض معدل الإطارات بشكل ملحوظ، لكنه لم ينخفض أبدًا عن 20 إطارًا.

وكانت تجربة القتال داخل الميكانيكيات مشابهة، مع متوسط ثابت عند 30 إطارًا. أما تقنية XeSS فلم تُحدث فارقًا واضحًا، وهو أمر طبيعي نظرًا لمحدودية قدرات Steam Deck وليس لعيب في التقنية نفسها.

بشكل عام، تُعد تجربة Doom: The Dark Ages على Steam Deck ممكنة ولكن محدودة. يمكنك الاستمتاع بالمراحل الأولى بسهولة نسبية، لكن مع تقدم اللعبة وازدياد عدد الأعداء، ستصبح التجربة أكثر صعوبة.

وإذا كنت مصرًا على اللعب عبر Steam Deck، يُفضل تقليل مستوى الصعوبة لجعل التجربة أكثر سلاسة. أما من يسعى لتحديات مثل “Ultra Nightmare” دون تلقي ضرر، فالأفضل أن يلعبها على حاسب متكامل بلوحة مفاتيح وفأرة.

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