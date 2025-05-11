تكنولوجيا: إنتل تُنهي دعم تقنية Deep Link بصمت: الميزة ما زالت تعمل لكن بلا تحديثات مستقبلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت إنتل رسميًا إنهاء دعمها لتقنية Deep Link، وهي حزمة برمجية أطلقتها في أواخر عام 2020 بهدف تحسين الأداء من خلال الدمج الذكي بين معالجاتها المركزية ووحدات معالجتها الرسومية Arc.

ولم تأتِ هذه الخطوة عبر بيان صحفي، بل جرى تأكيدها بهدوء في نقاش على GitHub، حيث ردّ أحد ممثلي إنتل على استفسار استمر لشهر كامل من مستخدم كان يواجه مشكلات في ميزة Stream Assist داخل OBS Studio.

صُممت تقنية Deep Link لتحقيق كفاءة وأداء أعلى في مهام مثل بث الفيديو، والتشفير، وتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكان لا بد من تشغيلها على أنظمة تحتوي على معالجات الجيل 11 أو 12 أو 13 من إنتل، إلى جانب بطاقات Arc Alchemist الرسومية.

وقدمت الحزمة أربع ميزات رئيسية: Dynamic Power Share، وHyper Encode، وStream Assist، وHyper Compute. سمحت هذه الميزات بتوزيع ذكي للطاقة بين المعالج والبطاقة الرسومية، وتشغيل التشفير على أكثر من معالج، وتفريغ مهام البث من المعالج، وتسريع الذكاء الاصطناعي باستخدام OpenVINO.

رغم هذا، اشتكى المستخدمون على مر السنوات من عدم الاستقرار أو توقف بعض المزايا عن العمل، خصوصًا داخل تطبيقات مثل OBS وHandbrake.

كما تطلبت بعض الوظائف دعمًا خاصًا من المصنعين، وهو ما زاد من تعقيد التجربة. ومع ظهور أجيال جديدة من المعالجات مثل Meteor Lake، التي لم تدعم Deep Link، اتسعت فجوة التوافق تدريجيًا.

وبينما توقفت إنتل تدريجيًا عن الترويج لـ Deep Link مع إطلاق منتجات أحدث مثل Battlemage، جاء التأكيد النهائي من موظف في الشركة يُدعى “Zack-Intel”، حيث كتب: “تقنية Deep Link لم تعد تحت الصيانة النشطة، ولن تحصل على أي تحديثات مستقبلية.”

لا تزال التقنية متاحة للاستخدام على الأجهزة المتوافقة، ولكن لن يُقدَّم دعم مستقبلي لأي مشكلات في التعريفات أو البرمجيات.

المصدر.