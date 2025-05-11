تكنولوجيا: كاسيو تكشف عن ساعات MTP-B190 بتصميم عسكري وحواف فولاذية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل كاسيو شراكتها مع ماركات الأزياء مثل Ron Herman و Offspring، وفي الوقت نفسه، قررت بشكل هادئ إطلاق سلسلة MTP-B190 الجديدة.

تتكون هذه السلسلة من ساعات مستطيلة صغيرة تتميز بتصميمات كلاسيكية. وقد ظهرت أربع نماذج جديدة على الإنترنت، جميعها تستخدم الأرقام الرومانية، وتصاميم بسيطة، ومظهر أنيق.

الأسلوب العام للساعات بسيط وواضح، مع حواف ضيقة وزوايا حادة، بالإضافة إلى مينا تقليدية. تتضمن الساعات عقرب ثواني مركزي، ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، وحركة كوارتز مدعومة ببطارية SR626SW أساسية. عمر البطارية يُقدر بحوالي ثلاث سنوات، وهو أمر معتاد في هذه الفئة.

لا تحتوي الساعات على شحن شمسي، ولا ميزات ذكية، ولا مواد غير تقليدية. هناك زجاج معدني يحمي المينا التي تحمل تصميمًا قد تراه في ساعات الثمانينيات أو التسعينيات.

تتوفر السلسلة بخمسة طرازات، تشمل نماذج بحزام جلدي وآخرى مزودة بأسورة فولاذية. حجم العلبة هو 41 x 31.5 x 8.1 مم، مما يجعل الساعة مناسبة لمعظم الأساور دون أن تكون كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا.

وقد جذب الاصدار الذهبي انتباهًا أكبر من بقية النماذج، لكن الاصدارات ذات اللون الأزرق الداكن والأخضر يجب أن تكون شائعة أيضًا بين هواة جمع الساعات التي تقدم قيمة جيدة بسعر معقول.

بعض المعجبين أطلقوا عليها لقب “Tankasio”، وهو إشارة غير مباشرة إلى Cartier Tank، رغم أن هذا النموذج يقدم تصميمًا خاصًا به وبسعر أقل بكثير.

إذا كنت تبحث عن ساعة مستطيلة بسيطة وموثوقة دون الكثير من التعقيد، فإن سلسلة MTP-B190 قد تكون خيارًا جيدًا للنظر فيها.

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