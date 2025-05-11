شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغييرات تكشف تصميم iPhone 17 Pro مقارنة بـ iPhone 16 Pro.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة آبل حاليًا على تطوير سلسلة iPhone 17 المرتقبة، وفي حين أن الأنظار تتجه نحو النسخة المنتظرة "iPhone 17 Air"، إلا أن إصدار iPhone 17 Pro لا يقل أهمية، إذ تشير التسريبات الأخيرة إلى أنه سيأتي بتحديثات واضحة مقارنة بـ iPhone 16 Pro، خاصة على صعيد التصميم الخارجي.

ونشر فيديو جديد عبر منصة X من قبل المسرب "Majin Bu" أظهر نموذجًا وهميًا يُعتقد أنه لـ iPhone 17 Pro، حيث يُبرز أبرز تغيير في التصميم: وحدة كاميرا خلفية جديدة بتخطيط أفقي يمتد عبر عرض الجهاز، بدلاً من الوضع التقليدي في الزاوية العلوية اليسرى كما في iPhone 16 Pro، هذا التصميم أثار مقارنات فورية مع هواتف Pixel من جوجل، لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن تنفيذ آبل يبدو أقل انسيابية، خصوصًا بسبب المساحات الفارغة بين العدسات والفلاش والمستشعرات والميكروفون.

ويتوقع البعض أن تكون هذه المساحات مخصصة لإضافة إكسسوارات مخصصة، مثل غطاء يحاكي تصميم وحدة الكاميرا الجديدة. باستثناء هذا التغيير الجوهري، يظل باقي تصميم الهاتف مألوفًا؛ فزر الـAction وزري الصوت والطاقة وزر التحكم بالكاميرا ما زالت في أماكنها المعتادة. كما تشير التقارير إلى أن حجم الشاشة لن يتغير عن إصدار iPhone 16 Pro، ما يدل على أن التركيز هذا العام سيكون على تطوير الكاميرا بدلًا من إعادة تصميم شاملة.

من ناحية المواد، قد تعود آبل لاستخدام الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم، في خطوة تُمثل تغييرًا بعد استخدام التيتانيوم في iPhone 15 Pro و16 Pro. هذه العودة قد تعني وزنًا أخف وتكلفة تصنيع أقل، في وقت تسعى فيه الشركة لتحقيق توازن بين الأداء والتكلفة.

وبالنسبة للكاميرا، تشير التسريبات إلى أن الكاميرا الأمامية في جميع طرازات iPhone 17 ستشهد نقلة نوعية، مع استخدام مستشعر بدقة 24 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل، وهو ما سيحسن جودة الصور السيلفي والفيديوهات بدرجة كبيرة، تماشيًا مع تركيز آبل على المحتوى وصناعته.

أما في الخلف، فقد يصبح iPhone 17 Pro Max أول هاتف آيفون يضم ثلاث عدسات بدقة 48 ميجابكسل لكل منها: عدسة رئيسية، وعدسة واسعة، وعدسة تيليفوتو بتقنية “تيترا بريزم” البصرية. وقد تحصل نسخ Pro كذلك على فتحة عدسة ميكانيكية قابلة للتحكم، تمنح المستخدم حرية تحديد كمية الضوء الداخل للكاميرا حسب ظروف الإضاءة.

على صعيد الأداء، من المتوقع أن تستخدم آبل شريحة A19 Pro الجديدة، المصنعة بتقنية 3 نانومتر محسنة. هذه الشريحة ستحقق تحسينات طفيفة في السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بـ A18 Pro في iPhone 16 Pro.

كذلك، سترتفع سعة الذاكرة في نسخ Pro وPro Max إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مقارنة بـ 8 جيجابايت في الأجيال السابقة، مما يعني أداءً أفضل في تعدد المهام وسلاسة في الاستخدام اليومي، أما iPhone 17 العادي وiPhone 17 Air فمن المرجح أن يحتفظا بـ 8 جيجابايت فقط.

وستشهد البطارية أيضًا بعض التحسينات، مع توقعات بزيادة سعتها، واستمرار استخدام شرائط لاصقة قابلة للإزالة لتسهيل عملية استبدال البطارية كما في iPhone 16 و16 Plus. لكن من غير المتوقع أن تشهد سرعة الشحن أي تغييرات، حيث من المرجح أن تظل عند 35 واط كحد أقصى للشحن السلكي.