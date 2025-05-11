تكنولوجيا: هاتف iQoo Neo10 Pro+ يظهر بتصميم جديد وشاشة خارقة تهدد عرش الهواتف الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن iQoo 13 سيفقد قريبًا لقبه كالهاتف الوحيد في العلامة المدعوم بمعالج Snapdragon 8 Elite، وذلك مع اقتراب إطلاق هاتف Neo10 Pro+ المرتقب، بحسب أحدث التسريبات.

تشير الصور المسربة إلى أن الهاتف الجديد سيحافظ على نفس تصميم سلسلة Neo10 وNeo10 Pro، من حيث بروز الكاميرا والإطار الجانبي المسطح المصنوع من البلاستيك.

ومع ذلك، يتميز Neo10 Pro+ بلمسة تصميم مختلفة، حيث يُتوقع أن يأتي بظهر منحني قليلًا بتدرجات من اللون الأزرق، بتوزيع نمطي لمربعات متدرجة، في خطوة تصميمية تتجاوز نمط اللونين الذي اعتادت عليه السلسلة سابقًا.

هذا التصميم قد يعكس استمرار تعاون iQoo مع BMW Motorsport، ما يعني احتمال إطلاق نسخة مشتركة تحمل شعار الشراكة، كما حدث مع هاتف iQoo 13 الرائد.

من الناحية التقنية، يُقال إن Neo10 Pro+ سيحمل شاشة 2K تضاهي شاشات الهواتف الرائدة الأخرى التي تعمل بنفس المعالج من حيث كفاءة الطاقة، وجودة الصورة، وسرعة الاستجابة للمس، وكذلك من ناحية حماية العين.

كما من المنتظر أن يدعم الهاتف تقنية البطارية الجديدة من iQoo بسعة 7000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 120 واط، إلى جانب مستشعر بصمة فوق صوتي عالي الأداء. كل هذه المواصفات ستُطرح بسعر يقارب 410 دولارًا أمريكيًا في السوق الصينية، مما يجعله منافسًا قويًا في فئته السعرية.

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