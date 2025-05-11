شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساعد الذكاء الاصطناعى البابا ليو الرابع عشر فى اختيار اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أول خطاب رسمي له بصفته البابا ليو الرابع عشر، أشار إلى أن اسمه البابوي هو ثمرة الذكاء الاصطناعي، وكشف في خطابه عن خطة بابويته، وقال إن الذكاء الاصطناعي لم يُسهم في تشكيل تفكيره فحسب، بل ساهم أيضًا في اختيار اسمه، البابا ليو الرابع عشر، ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أنه على الرغم من فائدة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يُشكل تحديات في الدفاع عن كرامة الإنسان والعدالة والعمل.

وبعد يومين من انتخابه، ألقى البابا المُعيّن حديثًا - المعروف سابقًا باسم روبرت فرانسيس بريفوست من شيكاغو - خطابًا أمام مجمع الكرادلة، مُستحضرًا ذكرى البابا ليو الثالث عشر، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية من عام 1878 إلى عام 1903، وتأمل في إرث البابا الذي يحمل اسمه، مُقارنًا بين التحول الصناعي الشامل في القرن التاسع عشر والتأثير العميق للذكاء الاصطناعي في العصر الحديث.

وإجابة على السؤال: كيف ساعده الذكاء الاصطناعي في اختيار اسمه؟ قال: "... اخترتُ اسم ليو الرابع عشر، لأسبابٍ مختلفة، لكن السبب الرئيسي هو أن البابا ليو الثالث عشر تناول في رسالته العامة التاريخية "الأمور الجديدة" المسألة الاجتماعية في سياق الثورة الصناعية الكبرى الأولى".

وأضاف: "اليوم، تُقدّم الكنيسة للجميع كنزها من التعاليم الاجتماعية استجابةً لثورة صناعية أخرى وتطور الذكاء الاصطناعي".

وفي السنوات الأخيرة، أبدت الكنيسة الكاثوليكية قلقًا متزايدًا إزاء صعود الذكاء الاصطناعي، وتُقدّم وثيقةٌ أصدرها الفاتيكان في يناير - وهي متاحة الآن باللغة الإنجليزية - دراسةً مُعمّقةً للذكاء الاصطناعي، مُتعمقةً في قيوده، وعلاقته بالحقيقة، والاعتبارات الأخلاقية المُحيطة باستخدامه وتطويره، كما يُذكّر النص بتحذيرٍ أصدره البابا فرنسيس في العام السابق، سلّط فيه الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد "رواياتٍ زائفة جزئيًا أو كليًا، تُصدّق وتُذاع كما لو كانت صحيحة".

وأكّد البابا ليو الرابع عشر أنه سيسير على خطى البابا فرنسيس في مُواجهة عصر الذكاء الاصطناعي المُتصاعد. أشار البابا ليو الرابع عشر إلى أن مجلة "ريروم نوفاروم" (التي نُشرت لأول مرة عام 1891) تناولت محنة العمال وحقوقهم خلال النهضة الصناعية المضطربة، ولديها خطط للعمل بنفس النهج، وفي كلمته أمام الكرادلة، قال البابا ليو الرابع عشر إن على الكنيسة الآن مواجهة المعضلات الأخلاقية للعصر الرقمي - وخاصة تلك الناشئة عن الذكاء الاصطناعي - بنفس القدر من الاقتناع والعزيمة الأخلاقية.

وقال: "في عصرنا هذا، تُقدّم الكنيسة للجميع كنز تعاليمها الاجتماعية استجابةً لثورة صناعية أخرى وللتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تُشكّل تحديات جديدة للدفاع عن كرامة الإنسان والعدالة والعمل".

وتستند تعليقات البابا ليو الرابع عشر إلى المخاوف التي طالما عبّر عنها سلفه. وكان البابا فرنسيس صريحًا بشأن مخاوف الذكاء الاصطناعي، وكثيرًا ما تحدث عن الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة به.

في عام 2023، أصبح هدفًا للخداع المُوجّه بالذكاء الاصطناعي عندما انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت صورة مزيفة له يرتدي سترة بيضاء منفوخة. بعد عام، حذّر، في كلمة ألقاها في الفاتيكان، من الصور المُزيّفة التي "تبدو معقولة تمامًا لكنها زائفة".

وفي وقت لاحق من ذلك العام، دعا فرنسيس، في كلمته خلال قمة مجموعة السبع، إلى اتفاق دولي حول "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" - وهي أطر أخلاقية تُوجّه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال البابا ليو للحضور: "لقد تجلّى ذلك جليًا في تجارب العديد من أسلافي، ومؤخرًا في تجربة البابا فرنسيس نفسه، بمثاله في التفاني الكامل للخدمة وبساطة الحياة الرصينة، وتسليمه أمره لله طوال خدمته، وثقته الصادقة لحظة عودته إلى بيت الآب". وأضاف: "فلنحمل هذا الإرث الثمين ونواصل رحلتنا، مستلهمين من نفس الرجاء الذي يولد من الإيمان".