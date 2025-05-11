تكنولوجيا: هاتف Sony Xperia جديد كليًا يظهر في تسريب غامض ومثير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني رسميًا عن موعد الكشف عن هاتفها الرائد القادم Xperia 1 VII، وذلك في 13 مايو. ومن المتوقع أن ينضم إليه هاتف Xperia 10 VII من الفئة المتوسطة.

ومع ذلك، فقد ظهر تسريب جديد يشير إلى أن سوني قد تعمل أيضًا على طراز جديد كليًا ضمن سلسلة Xperia.

بحسب تقرير جديد من Sumaho Digest، يبدو أن هناك هاتفًا غير معروف من عائلة Xperia قيد التطوير حاليًا. التقرير يؤكد بقوة أن هذا الهاتف ليس Xperia 10 VII القادم، بل جهاز جديد يشبهه من حيث التصميم، ويعرض صورة لهاتف بكاميرا خلفية موضوعة بشكل أفقي، على غرار تصميم الجيل الأول من Xperia 10.

ونظرًا لوجود عدستين فقط في الجهة الخلفية وغياب شعار Zeiss، من المرجح أن هذا الهاتف ليس من الفئة العليا، بل ينتمي إلى الفئة المتوسطة أو الاقتصادية.

وتشير تقارير سابقة إلى أن سوني قد ترفع من مستوى Xperia 10 VI ليقترب من الفئة شبه الرائدة، ويعوض غياب سلسلة Xperia 5 التي توقفت. ومن الممكن أن يكون الهاتف الظاهر في هذا التسريب هو أساس تلك التوقعات.

ومع ذلك، من المهم التعامل مع هذه الأنباء بحذر، إذ لا يوجد ما يؤكد صحتها حتى الآن، وقد يكون كل ذلك مجرد شائعة بلا أساس.

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