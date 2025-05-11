شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة جديدة لشراء الألعاب على PS5 باستخدام Apple Pay.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن أن مستخدمي PS5 يمكنهم الآن شراء الألعاب من متجر PlayStation باستخدام طريقة دفع جديدة حيث بإمكانك استخدام Apple Pay في المتصفح أو عبر تطبيق الهاتف المحمول، ولكن هذه الطريقة تنضم الآن إلى خيارات أخرى متاحة على الجهاز، مثل استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم محفوظة، وPayPal.

كما ذكر موقع 9to5Mac، قد تجد الآن خيارًا جديدًا لخدمة Apple Pay متاحًا عند الدفع ، يستخدم هذا الخيار طريقة رمز الاستجابة السريعة التي قدمتها Apple في نظام iOS 18 العام الماضي، ويتيح لك أيضًا الشراء عبر متصفحات خارجية مثل Chrome، وتحتوي صفحة دعم PlayStation لاستخدام Apple Pay على مزيد من المعلومات حول المناطق التي تعمل فيها هذه الخدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وبمجرد اختيار اللعبة التي تريدها على جهاز PS5، اختر Apple Pay، ثم امسح الرمز على شاشة التلفزيون باستخدام جهاز iPhone، وسيعرض لك نظام iOS بعد ذلك شاشة دفع تتيح لك تأكيد المعاملة.

وإذا كنت من مستخدمي بطاقة Apple Card، فهذا يعني أن مشترياتك من PS5 ستحصل على استرداد نقدي بنسبة 2% أيضًا، كما أفاد موقع 9to5Mac أن Apple Pay قد تُضاف إلى أجهزة PS4 أيضًا بعد تحديث برمجي مستقبلي.