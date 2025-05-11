شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل I/O 2025.. ما الذي يمكن توقعه؟ تحديثات على Gemini ومفاجآت أخرى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جوجل لإطلاق مؤتمرها السنوي الأكبر للمطورين جوجل I/O يومي 20 و21 مايو في مسرح شورلاين بمدينة ماونتن فيو، حيث من المتوقع أن تكشف عن باقة من الإعلانات والمنتجات الجديدة عبر محفظتها التقنية.

من المنتظر أن تحتل نماذج جيميني المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساحة بارزة خلال الحدث، مع ترقب واسع لإطلاق نسخة محسّنة من النموذج المتقدم Gemini Ultra، وهو الأعلى أداءً ضمن سلسلة نماذج جوجل.

وتشير التسريبات إلى احتمالية الإعلان عن خطط اشتراك جديدة باسم Premium Plus وPremium Pro، بجانب خطة Gemini Advanced الحالية التي تكلف 20 دولارًا شهريًا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطط الجديدة ستوفر قدرات إضافية أو مزايا حصرية.

كما ستسلط جوجل الضوء على مشروع Astra لتطوير تطبيقات ووكلاء ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط يمكنها التفاعل مع المستخدمين في الزمن الحقيقي،ومن المرجح أيضًا الحديث عن Project Mariner، وهو مبادرة لتطوير وكلاء ذكيين قادرين على تنفيذ مهام على الإنترنت نيابة عن المستخدم.

تستبق جوجل مؤتمر I/O هذا العام بفعالية خاصة بعنوان "عرض أندرويد" تعقد قبل أسبوع من الحدث الرئيسي، وتركز على استعراض مميزات Android 16.

الإصدار الجديد يتوقع أن يجلب تصميمًا مرئيًا جديدًا بالكامل يحمل اسم Material 3 Expressive، يتميز بتفاعلية أعلى وعناصر مرئية ديناميكية، ومن بين المزايا الجديدة أيضًا دعم Auracast لتسهيل التنقل بين أجهزة البلوتوث، بالإضافة إلى عودة ودجات شاشة القفل وتحسينات على مستوى الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد يتضمن الحدث أيضًا تحديثات لمنصات Android XR الخاصة بالواقع المختلط، وWear OS الخاصة بالأجهزة القابلة للارتداء.

جدول مؤتمر Google I/O يتضمن جلسات مخصصة لتحديثات على متصفح كروم، وخدمات Google Cloud، ومتجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى أدوات التطوير الجديدة على أندرويد، ونماذج Gemma مفتوحة المصدر من جوجل.

ولا يستبعد أن تكشف الشركة عن مفاجآت في مجال التعليم والوسائط، كما فعلت في نسخة العام الماضي مع نماذج LearnLM. من ضمن المفاجآت المحتملة هذا العام، أداة جديدة باسم Video Overviews يعتقد أنها ستستخدم نموذج Veo 2 لإنشاء ملخصات مرئية، وقد تكون مرتبطة بمنصة NotebookLM.