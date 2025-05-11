شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تسعى للحصول على براءة اختراع ذكاء اصطناعى يفك رموز أصوات الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تمنيت يومًا أن تفهم ما تحاول قطتك إخبارك به؟ تستكشف شركة تقنية صينية إمكانية ترجمة تلك المواءات الغامضة إلى لغة بشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث قدمت بايدو، مالكة أكبر محرك بحث في الصين، براءة اختراع إلى الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، مقترحةً نظامًا لتحويل أصوات الحيوانات إلى لغة بشرية، وفقًا لوثيقة براءة اختراع نُشرت هذا الأسبوع.

ولطالما حاول العلماء فك رموز تواصل الحيوانات، وتمثل براءة اختراع بايدو أحدث الجهود المبذولة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك، وأفادت تقارير أن بايدو أطلقت برنامج شينشيانج للذكاء الاصطناعي لهواتف أندرويد الذكية، وتشير الوثيقة إلى أن النظام سيجمع بيانات الحيوانات، بما في ذلك الأصوات الصوتية والأنماط السلوكية والإشارات الفسيولوجية، والتي ستُعالَج مسبقًا وتُدمج قبل تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم للتعرف على الحالة العاطفية للحيوان، بعد ذلك، سيتم ربط الحالات العاطفية بمعاني دلالية وترجمتها إلى لغة بشرية.

وذكرت بايدو في وثيقة براءة الاختراع أن النظام قد يسمح "بتواصل وفهم عاطفي أعمق بين الحيوانات والبشر، مما يُحسّن دقة وكفاءة التواصل بين الأنواع".

نموذج بايدو الجديد للاستدلال يُقال إنه يُقدم أداءً يُضاهي DeepSeek-R1

وصرح متحدث باسم بايدو، ردًا على سؤال حول موعد تحويل الشركة براءة الاختراع إلى منتج: "كان هناك اهتمام كبير بتقديم طلب براءة الاختراع. حاليًا، لا يزال الطلب في مرحلة البحث"، وكانت بايدو من أوائل الشركات الصينية الكبرى التي استثمرت بكثافة في الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق ChatGPT من OpenAI في عام 2022.

وكشفت الشركة عن أحدث طرازاتها للذكاء الاصطناعي، Ernie 4.5 Turbo، الشهر الماضي، قائلةً إنه حقق أفضل أداء في هذا المجال في العديد من اختبارات القياس. ومع ذلك، واجه روبوت الدردشة Ernie صعوبة في اكتساب زخم في ظل المنافسة الشرسة.

ويستخدم الباحثون الدوليون في مشروع CETI (مبادرة ترجمة الحيتان) التحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي منذ عام 2020 لفهم كيفية تواصل حيتان العنبر، بينما يسعى مشروع أنواع الأرض، وهو منظمة غير ربحية تأسست عام 2017، ومن بين داعميها ريد هوفمان من LinkedIn، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لفك تشفير تواصل الحيوانات.

وأثارت تقارير إعلامية محلية حول طلب براءة اختراع بايدو نقاشًا على منصات التواصل الاجتماعي الصينية في وقت متأخر من يوم الأربعاء،بينما أبدى البعض حماسًا لإمكانية فهم حيواناتهم الأليفة بشكل أفضل في نهاية المطاف، أبدى آخرون تشككهم، وعلّق أحد المستخدمين على موقع Weibo: "مع أن الأمر يبدو مثيرًا للإعجاب، إلا أننا سنحتاج إلى معرفة كيفية أدائه في التطبيقات العملية".