شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل ووتش ألترا 3".. ثلاث ميزات جديدة.. أبرزها اكتشاف ضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

بعد عامين من دون تغييرات جوهرية، تستعد أبل لإطلاق إصدار جديد من ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 3 في خريف هذا العام، مع مجموعة من المميزات المصممة خصيصًا لهواة المغامرات والأنشطة الخارجية.

اكتشاف ضغط الدم المرتفع

الميزة الأبرز في الجيل الجديد ستكون خاصية اكتشاف ضغط الدم، لكنها لن توفر قراءات دقيقة مثل القيم الانقباضية والانبساطية، وبدلاً من ذلك ستقوم الساعة بتنبيه المستخدم إذا كانت المؤشرات تشير إلى احتمال وجود حالة ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب تقارير متخصصة، فإن هذا المشروع ظل قيد التطوير لسنوات، ويبدو أنه أصبح جاهزًا للإطلاق مع الجيل الجديد من الساعة.

إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية بدون الحاجة إلى آيفون

في نقلة نوعية للمستخدمين الذين يتنقلون في مناطق نائية أو يخرجون عن التغطية، ستدعم الساعة ميزة إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية مباشرة، دون الحاجة لوجود هاتف آيفون.

الميزة تعتمد على شبكة أقمار Globalstar، وهي نفس التقنية التي تدعم نظام الطوارئ عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون الحديثة، يمكن لمستخدمي الساعة التواصل حتى في غياب تغطية شبكات المحمول أو الإنترنت.

الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G

لأول مرة، ستدعم "آبل ووتش ألترا 3" تقنية الجيل الخامس، ولكن بنسخة خفيفة تعرف باسم 5G Redcap، وهي مصممة لتقديم اتصال أسرع مع الحفاظ على عمر البطارية، حيث تستهلك طاقة أقل من شبكات 5G التقليدية.

من الواضح أن آبل تراهن في هذا الجيل على جعل "Ultra 3" الساعة المثالية لعشاق المغامرات، مع تحسينات تتعلق بالصحة والاتصال والاعتماد على النفس، بعيدًا عن الهاتف الذكي.

الساعة متوقعة في خريف 2025، ومن المحتمل أن تظهر تسريبات إضافية قبل الإطلاق، مثل تحسين عمر البطارية أو تعزيز خصائص اللياقة البدنية.