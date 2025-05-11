شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تطلق برنامج مكافآت لإغرائك بالابتعاد عن متجر تطبيقات آبل والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن اضطرت أبل إلى إيقاف تحصيل الرسوم على المشتريات من خارج متجر التطبيقات، تُقدم Epic حافزًا جديدًا ابتداءً من اليوم، ستحصل على خصم 20% من خلال مكافآت Epic عند استخدام نظام الدفع الخاص بالشركة لعمليات الشراء داخل التطبيقات في Fortnite وRocket League وFall Guys.

لا يقتصر هذا العرض على متجر التطبيقات، لذا ستحصل على نفس مكافأة الـ 20% على أجهزة الكمبيوتر وأندرويد والويب، و سيصل رصيد المكافأة بعد 14 يومًا من عملية الشراء ، ويمكنك استرداد مكافآت Epic داخل ألعاب الشركة أو في متجر Epic Games.

ويحصل لاعبو الكمبيوتر الذين يستخدمون متجر Epic على خصم 20% على جميع مشترياتهم ، ومع ذلك على عكس برنامج الشراء داخل التطبيق، يسري هذا الحافز لفترة محدودة فقط، تنتهي في 31 أغسطس.

وتأتي هذه المكافآت عقب حكم قانوني لصالح Epic في الأسبوع الماضي، قضت إيفون غونزاليس روجرز، قاضية المقاطعة الفيدرالية في شمال كاليفورنيا، بأن شركة أبل انتهكت حكمًا سابقًا صدر عام 2021 يُلزم هذا الأمر القضائي، الذي مضى عليه أربع سنوات شركة أبل بالسماح لمطوري App Store بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع بديلة، متجاوزين بذلك رسوم Apple البالغة 30%.

ومع ذلك، بعد حكم عام 2021، فرضت أبل عمولة بنسبة 27% على المدفوعات الخارجية. (كانت النسبة أقل بنسبة 12% لأعضاء برنامج iOS للشركات الصغيرة) ، كما عرضت الشركة "شاشات عرض تخويف"، تثني المستخدمين عن استخدام أنظمة دفع خارجية نظرًا لانخفاض الخصوصية والأمان ، ووبّخت القاضية شركة أبل في حكمها، قائلةً إنها كانت على دراية بما تفعله، و"اختارت في كل مرة الخيار الأكثر مناهضة للمنافسة".

بعد صدور الحكم، سارعت شركة Epic إلى الإعلان عن عودة لعبة Fortnite إلى متجر التطبيقات، وصرحت Epic بأنها قدمت اللعبة للمراجعة على متجر أبل.