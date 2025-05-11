شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترصد أسراب العوالق من الفضاء للمساعدة فى إنقاذ الحيتان الصائبة بشمال الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد حيتان شمال الأطلسي الصائبة (NARW) من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض على وجه الأرض، ورغم أن صيد الحيتان لأغراض تجارية لم يعد يُشكل تهديدًا لها، إلا أن التشابك العرضي في معدات الصيد واصطدام السفن يُسبب الكثير من وفيات هذه الحيتان، وقد تتبع الباحثون تحركاتها لمنع حدوث ذلك من خلال رسم خريطة لمصدر غذائها الرئيسي، وهو نوع من القشريات العوالقية الحمراء يُسمى كالانوس فينمارشيكوس (Calanus Finmarchicus)، وباستخدام بيانات أقمار ناسا الصناعية، وجدوا طريقة للكشف عن أسراب كالانوس على سطح المحيط في خليج مين، من خلال رصد الصبغة الحمراء الطبيعية لهذه الحيوانات. قد يُساعد هذا النهج الجديد في فهم نمط هجرة حيتان شمال الأطلسي الصائبة (NARW) بناءً على تجمعات هذه القشريات.

وفقًا لدراسة جديدة، يستخدم هذا النهج بيانات من جهاز مطياف التصوير متوسط ​​الدقة (MODIS) على متن قمر ناسا الصناعي "أكوا". يقرأ جهاز MODIS كيفية تغير طيف ضوء الشمس المنعكس عن سطح المحيط استجابةً لما يوجد في الماء، ويعد الأستازانتين، الصبغة الحمراء للكايبودات، تُغير امتصاص أو تشتت الفوتونات في المحيط، مما يؤثر على مزيج المواد الحية وغير الحية، مما يسمح لـ MODIS برصد تغيرات اللون عند ارتفاع عدد كبير من العوالق الحيوانية إلى السطح.

واختبر باحثون تقنيةً للكشف عن الكيبودات عبر الأقمار الصناعية في البحار النرويجية قبل بضع سنوات. يخضع خليج مين، وهو مصدر تغذية حيوي للحيتان الصائبة خلال رحلتها الشمالية، الآن لبعض المنهجيات المُحسّنة التي يتبعها نفس العلماء. يمكنهم تقدير عدد الكائنات المجهرية وإنشاء صور مُحسّنة تُظهر أسراب الكيلانوس على سطح البحر من خلال دمج بيانات الأقمار الصناعية ونموذج وملاحظات ميدانية.

مستقبل رصد المحيطات

كفاءة MODIS محدودة لأنها ترصد فقط الصبغة الحمراء للكايبودات بدلاً من الكائن نفسه. وهذا يترك احتمالية رصد خاطئ لحيوانات صغيرة أخرى حمراء اللون. يحدّ الغطاء السحابي، أو البحار الهائجة، أو أسراب الأعماق من قدرة الأقمار الصناعية على رصدها، ويُعدّ قمر ناسا الصناعي من الجيل التالي PACE (العوالق، الهباء الجوي، السحاب، النظام البيئي للمحيطات) - الذي أُطلق عام 2024 - مُهيئًا لتحسين رصد العوالق الحيوانية والنباتية بشكل كبير.

يُنهي ماكلاين وآيرز التابعان لناسا مهمة تاريخية خارج المركبة، ويُطوّران تحديثًا للطاقة الشمسية في محطة الفضاء الدولية، تستخدم مهمة PACE أداة لون المحيط، التي ترصد أكثر من 280 طولًا موجيًا من الضوء، مما يُوفر رؤىً أفضل حول لون المحيط وأنواع العوالق.