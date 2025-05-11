شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعمل على خطط اشتراك أسبوعية ومدى الحياة لتطبيق ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل OpenAI على طرح خطط اشتراك أطول مدةً، حيث شارك مُخبرٌ شيفرةً برمجيةً من تطبيق ChatGPT، ووجد إشاراتٍ إلى اشتراكات أسبوعية ومدى الحياة لروبوت الدردشة المُعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد تكون هذه المستويات جزءًا من خطة ChatGPT Plus، وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل أسعار هذه المستويات غير واضحة حاليًا، لم تكشف شركة الذكاء الاصطناعي، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، رسميًا عن أي تفاصيل حول أي خطط اشتراك جديدة. يُذكر أنه في ديسمبر 2024، قدمت الشركة خطة الاشتراك الاحترافية، والتي يبلغ سعرها 200 دولار أمريكي شهريًا.

قد تُخطط OpenAI لخطط اشتراك جديدة لتطبيق ChatGPT، وفي منشورٍ على منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، شارك مُخبر الذكاء الاصطناعي M1 (M1Astra) شفرةً برمجيةً من أحدث إصدار من تطبيق ChatGPT، وكشفت الشفرة عن تفاصيل حول خطط الاشتراك المُحتملة التي قد تدرسها الشركة. لم يتمكن فريق Gadgets 360 من التحقق من المعلومات المُسربة.

وبناءً على لقطة شاشة نشرها المُسرب، يبدو أن السلاسل النصية تُمثل صفحة بدء اشتراك ChatGPT Plus، هذه هي الصفحة التي يراها المستخدمون عند النقر على خيار "Get Plus" في تطبيق الهاتف المحمول وسطح المكتب. تتيح هذه الصفحة حاليًا للمستخدمين شراء اشتراك شهري مقابل 20 دولارًا أمريكيًا، أو اختيار خطة سنوية.

مع ذلك، تتضمن السلاسل النصية إشارات إلى خطط أسبوعية وخطط مدى الحياة. لا توجد أي تفاصيل أخرى مُذكورة، ولا يزال السعر غير معروف حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، لم يُصدر أي تأكيد من شركة الذكاء الاصطناعي حول أي خطط اشتراك جديدة قادمة. من المُحتمل أن تكون هذه الخطط مُجرد إضافات وليست مُخصصة للعرض في الواجهة الأمامية.

ولكن لا يُمكن استبعاد احتمال أن الشركة تدرس هذه الخيارات. تُعد الخطة الأسبوعية أكثر واقعية، إذ توفر مرونة أكبر للمستخدمين الراغبين في الوصول إلى الميزة المميزة لفترة مؤقتة. وتشمل الفئة المستهدفة الطلاب والمحترفين الذين بدأوا مسيرتهم المهنية للتو، أو الهواة المهتمين بتجربة ميزات جديدة.

من ناحية أخرى، يُعد الاشتراك مدى الحياة أمرًا غير معتاد. ليس من الصعب تحديد سعر منصة وتقنية متنامية فحسب، بل إن قوة المعالجة المتزايدة بشكل كبير مع كل جيل من طرز GPT تُعقّد الأمر أكثر. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو تمكنت الشركة من إيجاد طريقة لتقييم الاشتراك مدى الحياة، فقد يكون من الصعب العثور على مستخدمين كبار على استعداد لدفع المبلغ.



