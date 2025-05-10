شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 مليون دولار تسوية دعوى تقاضى جوجل لتحيزها ضد موظفيها ذوى البشرة الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

وافقت شركة جوجل على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتهمت عملاق التكنولوجيا بالتحيز العنصري المنهجي ضد الموظفين ذوى البشرة الداكنة، وفقًا لما ذكرته رويترز، وقُدّمت التسوية الأولية في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنها لا تزال تتطلب موافقة القاضي وتشمل الدعوى الجماعية أكثر من 4000 موظف.

وقال المدعون، إن جوجل تُدير "ثقافة مؤسسية متحيزة عنصريًا" تدفع الموظفين ذوى البشرة الداكنة إلى وظائف أدنى مستوى، كما تتهم الدعوى الشركة بدفع أجور أقل لهؤلاء الموظفين من غيرهم، وتضيف الدعوى أن الموظفين ذوى البشرة الداكنة شكلوا 4.4% فقط من قوتها العاملة وحوالي 3% من قياداتها في عام 2021، وللإشارة، يُشكل الأمريكيون ذوى البشرة الداكنة 14% من السكان.

وقالت المدعية الأولى، إن جوجل رفضت ترقياتها وصنفتها كامرأة "غاضبة" ، وطُردت أثناء إعدادها تقريرًا عن التحيز العنصري المزعوم للشركة ، وتزعم الدعوى أيضًا أن المديرين شوّهوا سمعة الموظفين ذوى البشرة الداكنة، ولا تزال جوجل تنفي ارتكاب أي مخالفات، رغم موافقتها على التسوية ولم تُدلِ بأي تعليق إضافي.

وبدأت هذه الدعوى عام 2022 عندما بدأت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا التحقيق في معاملة جوجل للموظفات ذات البشرة الداكنة، في ذلك الوقت، قالت المدعية إن الشركة ادعت دعمها لزيادة التنوع، بينما "كانت في الواقع تُقلل من قيمة موظفيها ذوى البشرة الداكنة، وتُقلل من أجورهم، وتُسيء معاملتهم".



