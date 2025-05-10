شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دوا ليبا وإيان ماكيلين و400 من المشاهير بحملة حماية المبدعين من الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن تأثيره على الصناعات الإبداعية، ومع تزايد تطور أدوات الذكاء الاصطناعي المُولِّدة، وجه أكثر من 400 فنان وكاتب وفنان أداء بريطاني بارز نداءً إلى رئيس الوزراء السير كير ستارمر، يحثون فيه الحكومة على تعزيز حماية حقوق النشر في مواجهة التكنولوجيا سريعة التطور.

وتُحذّر الرسالة المفتوحة، التي أيّدتها شخصيات ثقافية مثل دوا ليبا والسير إلتون جون والسير إيان ماكيلين وفلورنس ويلش، من أنه بدون ضمانات مناسبة، قد يرى المبدعون أعمالهم تُسلّم فعليًا إلى شركات التكنولوجيا، ويأتي هذا بعد شهر من تقديم مشاهير أمريكيين رسالة مماثلة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تنص الرسالة على: "نحن صانعو ثروات، ونعكس القصص الوطنية ونروج لها، ونحن مبتكرو المستقبل، والذكاء الاصطناعي يحتاج إلينا بقدر ما يحتاج إلى الطاقة ومهارات الحاسوب". ويضيف: "مكانة المملكة المتحدة كقوة إبداعية".

يتمحور مطلبهم حول تعديل مشروع قانون البيانات (الاستخدام والوصول)، الذي قدمته البارونة بيبان كيدرون، والذي يسعى إلى إجبار مطوري الذكاء الاصطناعي على الإفصاح عن وقت استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذجهم. ويجادل الفنانون بأن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لترتيبات ترخيص عادلة ويحافظ على مكانة المملكة المتحدة كقائد عالمي في الصناعات الإبداعية.

وتضيف الرسالة: "إن عدم توفير هذه الحماية يُعدّ بمثابة التخلي عن أعمالنا"، مُسلّطةً الضوء على المخاوف بشأن تآكل حقوق المبدعين في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي المُولّد، ومن بين الموقعين الآخرين كازو إيشيغورو، وكيت بوش، وروبي ويليامز، وكولدبلاي، وتوم ستوبارد، وريتشارد كورتيس. كما وقّع السير بول مكارتني، الذي سبق أن أعرب عن مخاوفه بشأن تقليد الذكاء الاصطناعي للفنانين، على الرسالة.

تأتي هذه المداخلة قبل تصويت حاسم في مجلس اللوردات يوم الاثنين، حيث ستُناقش التعديلات. تُجادل البارونة كيدرون بأن شفافية شركات الذكاء الاصطناعي أمرٌ بالغ الأهمية. وقالت: "المملكة المتحدة في وضع فريد يؤهلها لتبوؤ مكانتها كلاعب عالمي في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي الدولية. لكن اغتنام هذه الفرصة يتطلب الشفافية المنصوص عليها في تعديلاتي، وهي ضرورية لخلق سوق ترخيص نابض بالحياة".

ومع ذلك، لا تتفق جميع الأصوات مع موقف الفنانين. فقد صرّحت جوليا ويليمن، المؤسس المشارك لمركز التقدم البريطاني، لبي بي سي بأن مثل هذه المقترحات قد تُعيق القدرة التنافسية للمملكة المتحدة. وحذّرت من أن "نظامًا تقييديًا لحقوق الطبع والنشر من شأنه أن ينقل تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الخارج، ويُثبّط الابتكار المحلي، ويضرّ مباشرةً بالاقتصاد البريطاني".

وكما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، يأتي هذا النقاش في ظل توتر متزايد بشأن استخدام الأعمال الإبداعية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. في فبراير، أصدرت آني لينوكس ودامون ألبارن ألبومًا احتجاجيًا صامتًا لتسليط الضوء على معارضتهما لخطط الحكومة.

اقترح الوزراء في البداية نظام "رفض المشاركة"، الذي يسمح للمطورين باستخدام المحتوى عبر الإنترنت ما لم يعترض أصحاب الحقوق. لكن يبدو أن رد الفعل العنيف من المجتمع الإبداعي دفع إلى إعادة النظر. انتقد الكاتب الحائز على جائزة نوبل إيشيغورو فكرة ترجيح قواعد حقوق النشر لصالح "الشركات العملاقة"، قائلاً: "من الضروري أن تُطبّق هذه القواعد بشكل صحيح".

ردًا على الاستياء المتزايد، صرّح متحدث باسم الحكومة لبي بي سي: "نريد أن تزدهر صناعاتنا الإبداعية وشركات الذكاء الاصطناعي لدينا، ولهذا السبب نتشاور بشأن حزمة من التدابير التي نأمل أن تُجدي نفعًا في كلا القطاعين".

وأضاف المتحدث: "نحن واضحون في أنه لن يتم النظر في أي تغييرات ما لم نكن راضين تمامًا عن فعاليتها بالنسبة للمبدعين". وأكدت الحكومة أنها ستنشر تقريرا وتقييما للأثر الاقتصادي كجزء من الخطوات التالية في المشاورات الجارية.