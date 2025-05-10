شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الأمريكية تدعم مقترح وزارة العدل فى قضية مكافحة احتكار بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، الجهة التنظيمية الفيدرالية الفعلية للخصوصية، أن مقترح وزارة العدل الأمريكية بإلزام شركة جوجل، التابعة لشركة ألفابت، بمشاركة بيانات البحث مع منافسيها يتضمن ضمانات كافية لحماية خصوصية المستخدمين، ويُعد هذا المقترح جزءًا من مجموعة من الإجراءات التي تعتبرها وزارة العدل ضرورية لفتح سوق البحث على الإنترنت، بعد أن حكمت في أغسطس بأن عملاق التكنولوجيا يمتلك احتكارًا غير قانوني.

شهد قاضي واشنطن المُشرف على القضية سيلًا من الآراء من الخبراء وجماعات المصالح المؤيدة والمعارضة لمقترحات وزارة العدل مع اقتراب المحاكمة من نهايتها هذا الشهر.

قد تُحدث هذه القضية تغييرًا جذريًا في الإنترنت، إذ قد تُطيح بجوجل من مكانتها كبوابة رئيسية للمعلومات على الإنترنت.

وأشارت لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن تزايد المنافسة سيزيد من الضغط على جوجل لتحسين ممارساتها المتعلقة بالخصوصية، وسعت جوجل إلى عرقلة اقتراح وزارة العدل الأمريكية لمشاركة البيانات، والذي صرّح رئيسها التنفيذي، سوندار بيتشاي، بأنه سيُفرّغ الملكية الفكرية للشركة، بحجة أنه سيضرّ بخصوصية المستخدم.

وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن الاقتراح سيُعيّن لجنة للإشراف على الامتثال، على غرار تسويات الوكالة المتعلقة بالخصوصية، كما طالبت وزارة العدل والمدعون العامون للولايات من القاضي بإجبار جوجل على بيع متصفح كروم ووقف دفع مليارات الدولارات لشركة آبل وغيرها من الشركات التي تُعيّن جوجل محرك البحث الافتراضي على الأجهزة الجديدة.

وأكدت جوجل أن جعل اتفاقياتها غير حصرية، كما بدأت بالفعل، هو النهج الصحيح، وأعربت وزارة العدل والمدعون العامون للولايات عن مخاوفهم من أن جوجل قد تُوسّع نطاق هيمنتها لتشمل الذكاء الاصطناعي.

صرحت شركة أنثروبيك، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وشريكة جوجل، في أوراق قضائية يوم الجمعة أن إلزام جوجل بإخطار وزارة العدل مسبقًا باستثماراتها وشراكاتها المقترحة في مجال الذكاء الاصطناعي سيُشكّل "عاملًا مثبطًا للغاية" لجوجل عن الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الأصغر، ومن المرجح أن يُثنيها تمامًا عن هذه الاستثمارات.

تمتلك جوجل حصة أقلية تُقدر بمليارات الدولارات في أنثروبيك، وجادلت أنثروبيك بأن الاقتراح "سيضر بمنافسة الذكاء الاصطناعي، ولن يُفيدها".

