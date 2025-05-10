تكنولوجيا: تسلا تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين شكاوى الخدمة ودعم العملاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما تعرضت تسلا لانتقادات بشأن خدمة العملاء لديها، ولكنها الآن تتخذ خطوات لتحسين الوضع. حيث بدأت الشركة في استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة هيكلة قنوات الاتصال الخاصة بها.

وفقًا لما ذكره راج جيغاناثان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وخدمة السيارات، على منصة X، فقد أطلقت تسلا وكيلًا ذكيًا جديدًا سيتفاعل مع مالكي السيارات.

تتمكن هذه الأداة الجديدة من متابعة التأخير في الرد على الشكاوى، قياس مشاعر الرسائل، وتصعيد الأمور إلى كبار المسؤولين عند الحاجة.

وأضاف جيغاناثان أن النظام الجديد سيسمح للعملاء بإرسال كلمة “تصعيد” بعد مواجهة تأخير لمدة أسبوعين، مما يتيح لهم رفع مشكلتهم إلى المستويات العليا في تسلا.

بدأ تشغيل الوكيل الذكي في 10 مواقع تجريبية أو مراكز خدمة. وقد تم تزويده بقيود لضمان عدم استغلال المنصة.

من المثير أن نرى تسلا تعالج أحد أكبر نقاط الألم التي يواجهها عملاؤها باستخدام منتجاتها الخاصة. ورغم أن الشركة معروفة بشكل أساسي بتصنيع السيارات الكهربائية، إلا أنها تعد من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

فقد دمجت تسلا بالفعل الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، مثل تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التي تتحسن بشكل مستمر من خلال البيانات الواقعية القادمة من ملايين السيارات.

كما يعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من عملية التصنيع الخاصة بها، وهو أيضًا ما يدير تطبيق تسلا وبعض أجزاء من موقع الشركة الإلكتروني.

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