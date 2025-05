تكنولوجيا: تصميم جديد كليًا.. ساعة Galaxy Watch8 قادمة بشكل “مربع دائري” مبتكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المرجح أن تأتي سلسلة Samsung Galaxy Watch8 بتصميم جديد يشبه الشكل المربع الدائري، وهو نفس التصميم الذي أُطلق به جهاز Galaxy Watch Ultra العام الماضي.

ستتوفر Galaxy Watch8 بحجمين مختلفين، بينما سيأتي طراز Watch8 Classic بحجم واحد فقط، مع توقعات بإعادة تقديم الإطار الدوار الذي كان مميزًا في الإصدارات السابقة.

تستند هذه المعلومات إلى دراسة عميقة للبرنامج الثابت One UI 8 Watch الخاص بـ Galaxy Watch8 Classic. حيث تظهر إحدى ملفات الرسوم المتحركة صورًا تكشف عن شكل الأجهزة.

ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد أي إشارة إلى وجود جهاز Galaxy Watch Ultra 2، مما يعني أن الإصدار الأصلي قد يظل الأبرز في السلسلة لعام آخر.

كما توضح الصور أن سلسلة Watch8 ستتمتع بتصميم مربع دائري، لكن مع الاحتفاظ بشاشة دائرية، مما يعني أن التصميم المثير للجدل في Galaxy Watch Ultra سيُعتمد في جميع الأجهزة.

قد يحصل Galaxy Watch8 Classic أيضًا على زر سريع مشابه لذلك الذي تم تقديمه في Galaxy Watch Ultra، فضلاً عن دعم أنماط الاهتزاز الممتدة. للأسف، لا يُعرف حتى الآن إذا كان سيأتي مع الإطار الدوار الذي طال انتظاره.

ستُطلق سلسلة Galaxy Watch8 مع واجهة One UI 8 Watch، التي ستجلب شريط Now Bar الذي ظهر لأول مرة في One UI 7 على الهواتف الذكية إلى الساعات.

كما ستتضمن الواجهة دعمًا لواجهات الساعة العشوائية، ميزة لحماية البطارية التي تحد من الشحن إلى نسبة معينة، بالإضافة إلى تطبيق Shortcuts الجديد الذي يتيح لك إضافة التطبيقات المفضلة إلى واجهة الساعة.

