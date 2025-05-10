تكنولوجيا: تسريب صور Xperia 1 VII يكشف التصميم الكامل والألوان الثلاثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سوني للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia 1 VII يوم 13 مايو، لكن قبل ذلك، ظهرت اليوم مجموعة من الصور المسربة التي تكشف تصميم الهاتف بالكامل بالألوان الثلاثة: الأسود، والأخضر، والعنابي البنفسجي الذي يعود من جديد بعد غيابه.

من النظرة الأولى، يبدو أن Xperia 1 VII يحتفظ بنفس التصميم الكلاسيكي لسوني دون أي تغييرات جذرية، وهو أمر معتاد من الشركة التي تلتزم بطابعها التصميمي المميز. وكما هو متوقع، تستخدم سوني طلاء Zeiss T على عدسات الكاميرا.

ويضم الهاتف كاميرا تليفوتو بمنظار (Periscope) بالإضافة إلى كاميرا واسعة جديدة مزوّدة بمستشعر أكبر بنسبة 2.1 مرة مقارنة بجهاز Xperia 1 VI.

يحافظ الهاتف على منفذ السماعات 3.5 مم ومكبرات الصوت الستيريو التي حصلت على تحسين في النطاقات المنخفضة والمتوسطة. ويأتي ببطارية سعتها 5,000 مللي أمبير، توعد الشركة بأنها ستكفي ليومين من الاستخدام.

أما الشاشة، فستحمل علامة Bravia الشهيرة، وستحتوي على مستشعرين للإضاءة التلقائية: واحد في الجهة الأمامية وآخر في الخلف، وهو أمر أصبح شائعًا بين الهواتف الرائدة مؤخرًا.

بالنسبة للبرمجيات، سيأتي Xperia 1 VII بنظام Android 15، مع وعود من سوني بتوفير أربع تحديثات رئيسية للنظام وست سنوات من التحديثات الأمنية.

وأكدت بيانات ظهرت مؤخرًا على منصة Geekbench أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

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