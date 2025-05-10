تكنولوجيا: جهاز OnePlus Pad 2 Pro يظهر أخيرًا بتصميم مألوف يلفت الأنظار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مارس الماضي، ظهرت تسريبات كشفت عن مواصفات جهاز لوحي رائد من OnePlus، وافترض الكثيرون حينها أنه سيكون OnePlus Pad 2 Pro. والآن، يبدو أن الشركة تؤكد هذا التوقع، إذ ظهر الجهاز بالفعل على المتجر الرسمي لأوبو في الصين.

من المقرر أن يتم الكشف الكامل عن OnePlus Pad 2 Pro يوم 13 مايو، لكن من النظرة الأولى يتضح أن هذا الجهاز ما هو إلا نسخة مُعاد تسميتها من Oppo Pad 4 Pro الذي تم إطلاقه في أبريل. وهو ما أكّدته التسريبات السابقة بشكل غير مباشر.

سيأتي الجهاز بلونين؛ الأزرق والفضي. كما سيكون متاحًا بأربعة خيارات من الذاكرة والتخزين: 8/256 جيجابايت، 12/256 جيجابايت، 12/512 جيجابايت، و16/512 جيجابايت.

إذا كانت هذه النظرية صحيحة بالفعل، فإن OnePlus Pad 2 Pro سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، ويأتي بشاشة LCD كبيرة مقاس 13.2 بوصة بدقة 2400×3392 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز.

ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع بطارية ضخمة بسعة 12,140 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 واط. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام Android 15 مباشرة من اليوم الأول.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كان OnePlus Pad 2 Pro سيُطلق خارج السوق الصينية.

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