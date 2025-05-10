تكنولوجيا: جهاز Retroid Pocket Mini V2 متاح الآن بخصم لفترة محدودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أيام قليلة من إطلاق جهاز Pocket Mini V2 بهدوء، أعلنت شركة Retroid رسميًا أن الجهاز بات متاحًا للشراء ومتوفرًا في المخزون.

يأتي جهاز Retroid Pocket Mini V2 كنسخة محسّنة من الإصدار الأصلي الذي أُطلق العام الماضي، والذي عانى من مشكلة في الشاشة أثّرت على عرض تأثيرات الـCRT بشكل صحيح. في البداية، اعتُقد أن الخلل ناتج عن خطأ برمجي، لكن تبيّن لاحقًا أن العيب في الشاشة نفسها.

كانت Retroid قد أتاحت للمستخدمين المتضررين خيار إعادة الجهاز، لكنها أثارت غضبًا واسعًا بعد وضعها حدًا أقصى لعدد الأجهزة التي يمكن إرجاعها.

وبعد تصاعد الانتقادات، ألغت الشركة هذا القيد وقدّمت تعويضًا ماديًا بقيمة 10 دولارات لمن أراد الاحتفاظ بجهازه. كما أعلنت أنها تعمل على تطوير شاشة مخصصة جديدة سيتم استخدامها في نسخة مُعاد تصميمها من Pocket Mini.

لاحقًا، كشفت الشركة عن توفير مجموعة أدوات مجانية تشمل شاشة بديلة مأخوذة من جهاز Pocket Classic، وذلك لمساعدة المستخدمين على إصلاح أجهزتهم بأنفسهم. إلا أن عملية استبدال الشاشة تبيّن أنها معقدة للغاية، حتى بالنسبة للمستخدمين ذوي الخبرة.

وصول Pocket Mini V2 في هذا التوقيت يبدو مفاجئًا، خاصة أن Retroid كانت قد أشارت في مارس الماضي إلى أن إطلاق النسخة المعدّلة بشاشة جديدة سيستغرق نحو 12 شهرًا.

وبالنظر إلى هذا الجدول الزمني القصير، من المحتمل أن تكون الشركة قد استخدمت نفس الشاشة البديلة التي وفّرتها في مجموعة الأدوات، بدلًا من شاشة جديدة كليًا.

رغم ذلك، يتوفر جهاز Pocket Mini V2 الآن للطلب بسعر 199 دولارًا، وهو نفس سعر جهاز Pocket 4 Pro المتاح عبر أمازون. وتُقدم Retroid خصمًا بقيمة 10 دولارات عند استخدام الرمز الترويجي V2SAVE10 عند الدفع. هذا العرض ساري لمدة 72 ساعة فقط، بدءًا من اليوم، 10 مايو، بينما تبدأ عمليات الشحن في 14 مايو.

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