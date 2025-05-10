شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين يواصل الارتفاع الطفيف متجاوزًا حاجز 103 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت العملة الرقمية "بيتكوين" ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغ سعرها 103,600 دولار، بزيادة قدرها 250 دولارًا أو ما يعادل 0.24%، وذلك بحسب بيانات منصة السوق الفوري.

وجاء هذا الصعود وسط تذبذب ملحوظ في نطاقات الأسعار اليومية، إذ تراوح سعر البيتكوين اليوم بين 102,330 و104,050 دولارًا، أما أداء العملة الرقمية على مدار 52 أسبوعًا، فقد تحركت العملة بين 49,538 و109,410 دولارات، ما يعكس نطاقًا واسعًا من التقلبات يعكس حالة من الحذر والتفاعل مع الأخبار الاقتصادية العالمية.

وسجل سعر الإغلاق السابق 103,350 دولارًا، فيما افتتحت الجلسة عند مستوى 103,050 دولارًا وفق ختام تعاملات الجمعة.

ويستمر المستثمرون في مراقبة تحركات السوق عن كثب، في ظل توقعات بحدوث تقلبات جديدة مرتبطة بعوامل مثل قرارات البنوك المركزية وتطورات تنظيم العملات الرقمية.