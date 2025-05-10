تكنولوجيا: ميزة القفل بكلمة مرور تصل إلى ساعات Garmin الذكية في تحديث تجريبي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Garmin في طرح التحديث التجريبي 8.01 لساعتها الذكية Lily 2، وهو ثاني تحديث يصدر لهذا الطراز خلال عام 2025، بعد التحديث التجريبي السابق 8.00 الذي ركّز على تحسينات عامة في الاستقرار وتحديث وحدة المستشعر إلى الإصدار 34.09.

يتضمّن التحديث الجديد واجهات ساعة جديدة، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت نفس التصاميم التي وصلت مؤخرًا إلى إصدار Lily 2 Active. الأهم من ذلك، أضاف التحديث ميزة كلمة المرور للجهاز، والتي بدأت Garmin في تعميمها عبر أجهزتها الذكية منذ بداية 2025.

تتيح هذه الميزة للمستخدم إعداد رمز مكون من 4 أرقام لحماية ساعته، ما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات حتى في حالة عدم ارتدائها. ورغم قفل الجهاز، يمكن الاستمرار في الوصول إلى نشاط نشط أو الرد على مكالمة هاتفية.

ويشمل التحديث أيضًا ثلاثة تحسينات إضافية، هي: تحديث وحدة المستشعر إلى الإصدار 34.10، وتحديث ترجمات Garmin Connect Mobile إلى الإصدار 8.01، بالإضافة إلى ترجمات النصوص بنفس الإصدار.

من المتوقع أن يصل هذا التحديث تلقائيًا إلى مستخدمي Garmin Lily 2، عند ربط الجهاز بتطبيق Garmin Connect Mobile. وحتى الآن، لم تُعلن الشركة عن موعد إصدار النسخة المستقرة التي ستوفّر هذه الميزات لجميع المستخدمين.

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