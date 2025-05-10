شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 28 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى المدار من فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت سبيس إكس دفعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت إلى مدارها من ساحل الفضاء في فلوريدا، وهي ثاني عملية إطلاق لها خلال ست ساعات.

وفقا لما ذكره موقع "space"، انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل مركبة ستارلينك الفضائية من محطة كيب كانافيرال الفضائية، وجاء هذا الإطلاق في أعقاب مهمة ستارلينك أخرى، والتي انطلقت من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا.

عادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 للهبوط كما هو مخطط له بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، حيث هبطت على متن سفينة في المحيط الأطلسي.

كانت هذه الرحلة الحادية عشرة لهذا الصاروخ المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف سبيس إكس للمهمة.

في غضون ذلك، واصلت المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 حمل أقمار ستارلينك الصناعية الثلاثة والعشرين إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، ومن المقرر نشرها بعد 65 دقيقة من الإطلاق.

كان إطلاق هذا الصباح هو الإطلاق الخامس والخمسين لصاروخ فالكون 9 لعام 2025، وقد خُصصت 38 مهمة من هذه المهمات لبناء ستارلينك، أكبر كوكبة أقمار صناعية جُمعت على الإطلاق.

تتكون ستارلينك حاليًا من أكثر من 7300 قمر صناعي عامل، وهناك المزيد منها مستعدة الإطلاق.