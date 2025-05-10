شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ثريدز يضيف لوحة معلومات تشرح القيود المفروضة على المنشورات والحسابات والان مع تفاصيل الخبر

يُضيف تطبيق Threads ميزة شفافية جديدة تُتيح للمستخدمين معرفة كيفية توبيخ حساباتهم لمخالفتها قواعد المنصة، كما تُطرح إعلانات الفيديو لأول مرة على المنصة.

وتُشبه لوحة معلومات حالة الحساب الجديدة ميزات الحسابات الحالية على إنستجرام وفيسبوك، حيث تُظهر وقت إزالة المحتوى المنشور أو تخفيضه في خلاصات الأخبا، كما تُظهر المنشورات التي لا يُمكن التوصية بها للمستخدمين الآخرين لمخالفتها إرشادات مجتمع Threads، وتُعلم المستخدمين في حال حظرهم من استخدام ميزات مُعينة على المنصة، وإذا اعتقد مستخدمو Threads أنهم قد تعرّضوا لعقوبة خاطئة، يُمكن للوحة معلومات حالة الحساب تسهيل تقديم طلب استئناف.

وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل معرفة المستخدمين عند اتخاذ أي إجراء ضد حساباتهم، وتسهيل تجنب العقوبات مستقبلًا، واستعادة المحتوى أو الميزات التي يعتقدون أنها قُيّدت عن طريق الخطأ، لوحة معلومات الحساب متاحة الآن لمستخدمي Threads، ويمكن الوصول إليها من قسم "الحساب" في قائمة الإعدادات.

وتكثف منصة Threads جهودها لتحقيق الربح، حيث أعلنت Meta، أنها ستبدأ قريبًا باختبار إعلانات الفيديو على المنصة ، وصرحت Meta في مؤتمر IAB NewFronts أن المعلنين سيجرون تجارب على عدد محدود من مقاطع الفيديو بنسبة عرض إلى ارتفاع 19:9 أو 1:1 لعرضها ضمن نتائج بحث مستخدمي Threads بين المحتوى العضوي، ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق الإعلانات على المنصة لأول مرة في يناير ، ثم توسعها عالميًا الشهر الماضي .

وسينعكس توسع إعلانات ميتا أيضًا على فيسبوك وإنستجرام ، وستعرض تجربة جديدة لـ"حلول الفيديو القصير" إعلانات بجوار فيديوهات Reels الشهيرة لزيادة التفاعل، بينما سيتم طرح تنسيقات إعلانات شراكة جديدة تحمل علامة تجارية على فيسبوك وإنستجرام، بما في ذلك البث المباشر على فيسبوك.