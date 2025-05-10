شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع 1.375 مليار دولار تسوية بعد اتهامها جمع بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تدفع شركة جوجل مبلغ 1.375 مليار دولار لتسوية دعاوى انتهاكات خصوصية البيانات التي رفعها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون.

رفعت ولاية تكساس دعويين قضائيتين عام 2022 ضد جوجل بتهمة "التتبع غير القانوني وجمع بيانات المستخدمين الخاصة المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي، وعمليات البحث المتخفية، والبيانات البيومترية"، وفقًا للبيان، وقبل الآن لم تتوصل أي ولاية إلى تسوية ضد جوجل بشأن انتهاكات مماثلة لخصوصية البيانات تتجاوز قيمتها 93 مليون دولار.



ويقول خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم جوجل، لموقع ذا فيرج : "يُنهي هذا سلسلة من المطالبات القديمة، والتي تم حل العديد منها بالفعل في جهات أخرى، بشأن سياسات المنتجات التي غيرناها منذ فترة طويلة ، ويضيف : "يسرنا أن نضع هذه المطالبات خلفنا، وسنواصل تطوير ضوابط خصوصية فعالة في خدماتنا".

وفي عام 2022، وافقت جوجل على دفع 391.5 مليون دولار أمريكي لأربعين ولاية أمريكية بسبب مزاعم تتبع الموقع دون موافقة المستخدم ، وفي العام الماضي، وافقت ميتا على تسوية بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي مع تكساس بشأن تقنية التعرف على الوجه وعلامات الصور.