تكنولوجيا: واجهات جديدة مذهلة تصل إلى ساعات Garmin الذكية في تحديث تجريبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Garmin في طرح الإصدار التجريبي 5.01 لساعتها الذكية Lily 2 Active، وهو التحديث التجريبي الثالث فقط لهذا الطراز الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2024. وقد عالجت التحديثات السابقة عددًا من الثغرات، كما أضافت ميزة “الإيقاف التلقائي” أثناء التمارين.

يقدّم الإصدار الجديد واجهتين جديدتين للساعة، ليمنح المستخدمين خيارات أكثر تخصيصًا لطريقة عرض الوقت والمعلومات. كذلك، تم تعديل طريقة عرض توقعات الطقس؛ فعوضًا عن عرض رسالة “في انتظار البيانات” عند نقص المعلومات، ستُعرض البيانات المتاحة فقط، حتى وإن كانت غير مكتملة.

وأُضيف في هذا التحديث عرض الرقم التسلسلي للساعة في صفحة “حول الجهاز”، كما شمل تحسينات تتعلق بالاتصال عبر البلوتوث. بالإضافة إلى ذلك، تم ترقية وحدة المستشعر إلى الإصدار 34.10، وكذلك تحديث الترجمات النصية إلى الإصدار 5.01.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يُبلّغ المستخدمون عن أية مشكلات جديدة في هذا الإصدار. التحديث أصبح متاحًا الآن لجميع مستخدمي Garmin Lily 2 Active ممن انضموا إلى برنامج التجارب التجريبية.

يُفترض أن يتم إرسال التحديث تلقائيًا عبر تطبيق Garmin Connect Mobile، ويمكن لمن يرغب في الانضمام إلى البرنامج القيام بذلك من خلال حسابه على Garmin Connect.

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