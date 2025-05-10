شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 حيل بسيطة لتعزيز أداء هاتفك المحمول الذى يعمل بنظام أندرويد وبطاريته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم يعد جهازك يعمل بسلاسة كما كان عند شرائه، فلا تتسرع في شراء جهاز جديد الآن، فالبطء وطول زمن الاستجابة من المشاكل الشائعة في هذه الأجهزة.

وقد يحدث تباطؤ الأداء لأسباب مختلفة، ولكن هناك حلول بسيطة لاستعادة أداء جهاز Android، حتى لو كان هاتفك من أحدث الطرازات، فقد يواجه مشاكل في الأداء.

وبناء على ذلك، إليك سبع طرق فعّالة لتحسين سرعة وكفاءة هاتفك دون الحاجة إلى تحديث:1. ضبط إعدادات البطارية لزيادة استهلاك الطاقة إلى أقصى حد

يمكن أن يؤثر استنزاف البطارية بشكل كبير على أداء هاتفك، لذا ابدأ بضبط إعدادات البطارية لإطالة عمرها وتحسين سرعتها الإجمالية وأوقف السطوع التلقائي واضبط سطوع الشاشة يدويًا على 50% أو أقل.

و كلما زادت سطوع الشاشة، زاد استهلاكها للبطارية، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأداء، بالإضافة إلى ذلك، فعّل ميزات مثل البطارية التكيفية وتحسين البطارية.

و تضبط هذه الإعدادات استهلاك هاتفك للطاقة بناءً على عاداتك، مما يحد تلقائيًا من التطبيقات المستهلكة للطاقة في الخلفية.

2. استخدم الوضع الداكن لتحسين الكفاءة

لا يقتصر استخدام الوضع الداكن على تقليل إجهاد العين فحسب، بل يُحسّن أيضًا عمر البطارية، خاصةً على شاشات OLED.

تأتي العديد من أجهزة Android التي تعمل بنظام Android 10 والإصدارات الأحدث مزودة بخيار الوضع الداكن على مستوى النظام، و إذا كان هاتفك يدعم الوضع المظلم، فانتقل إلى الإعدادات وفعّل الوضع المظلم لتوفير الطاقة.

و يمكنك ضبطه ليعمل تلقائيًا عند غروب الشمس أو جدولته حسب توقيتك المفضل.، وحتى إذا لم يكن جهازك يدعم الوضع المظلم الكامل، فإن العديد من التطبيقات توفر سمات مظلمة خاصة بها.

3. تحقق من تحديثات البرامج

يُعد تحديث برنامج هاتفك أمرًا ضروريًا لتحقيق الأداء الأمثل، فغالبًا ما تتضمن تحديثات البرامج إصلاحات للأخطاء، وتصحيحات أمنية، وتحسينات في الأداء.

وعلى الرغم من أن التحديثات وحدها قد لا تُسرّع جهازك بشكل كبير، إلا أنها قد تُحسّن أدائه العام.

للتحقق من وجود تحديثات، افتح إعدادات هاتفك، وانتقل إلى "النظام"، ثم انقر على "تحديثات البرامج" أو "تحديثات النظام"، ثم حدد "التحقق من وجود تحديثات".

4. تعطيل التطبيقات المثبتة مسبقًا غير الضرورية

تأتي العديد من أجهزة Android مزودة بتطبيقات مثبتة مسبقًا نادرًا ما يستخدمها المستخدمون.

يمكن أن تستهلك هذه التطبيقات موارد الهاتف وتُبطئه وعلى الرغم من أن بعض هذه التطبيقات لا يمكن إزالتها، يمكنك تعطيلها لمنعها من العمل في الخلفية.

ولتعطيل التطبيقات غير المرغوب فيها، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "التطبيقات"، ثم اختر "التطبيقات المثبتة"، ابحث عن التطبيقات التي لا تحتاجها واختر تعطيلها.

5. إلغاء أذونات التطبيقات غير المستخدمة

تستهلك التطبيقات موارد كثيرة من خلال عملها المستمر في الخلفية. للحد من تأثيرها، راجع الأذونات الممنوحة لكل تطبيق.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إيقاف أذونات مثل الوصول إلى الموقع أو نشاط الخلفية إلى منع التطبيقات من استهلاك الطاقة عند عدم استخدامها.



لإدارة أذونات التطبيقات، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "الخصوصية"، ثم اختر "مدير الأذونات". يمكنك أيضًا الضغط باستمرار على رمز التطبيق على الشاشة الرئيسية، ثم النقر على "معلومات التطبيق"، ثم اختيار "الأذونات".

6. أعد تشغيل هاتفك بانتظام



غالبًا ما تؤدي إعادة التشغيل البسيطة إلى حل مشاكل الأداء من خلال مسح عمليات الخلفية وتحرير موارد النظام.

و يمكن أن تساعد إعادة تشغيل هاتفك في إعادة ضبط النظام وتحسين استجابته، و إذا كنت تحتاج إلى إعادة تشغيل هاتفك بشكل متكرر، فننصحك بجدولة عمليات إعادة التشغيل التلقائية.

وتوفر العديد من هواتف أندرويد، ميزة تتيح لك تحديد وقت لإعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا.

7. إعادة ضبط المصنع إذا لزم الأمر

إذا لم تُحسّن أيٌّ من النصائح المذكورة أعلاه أداء هاتفك بشكلٍ ملحوظ، فكّر في إعادة ضبط المصنع.

و سيؤدي ذلك إلى استعادة هاتفك إلى إعداداته الأصلية، وإزالة جميع التطبيقات والبيانات التي قد تكون تراكمت مع مرور الوقت.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تتطلب إعادة تثبيت التطبيقات، إلا أنها قد تُساعد في حل مشاكل البرامج الأعمق التي تؤثر على السرعة والأداء.

لإعادة ضبط المصنع، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "النظام"، ثم اختر "خيارات إعادة الضبط"، ثم انقر على "مسح جميع البيانات/إعادة ضبط المصنع".

ويجب عليك التأكد من نسخ بياناتك المهمة احتياطيًا إلى جهاز آخر أو إلى Google Cloud Storage قبل إعادة ضبط المصنع.

باختصار، قد تُحسّن هذه الإجراءات عمر بطارية جهاز Android، واستجابته، وموثوقيته بشكل عام

و باتباع هذه النصائح والحيل، يُمكن لمستخدمي Android تحسين أداء أجهزتهم دون الحاجة إلى استبدالها أو إجراء ترقية باهظة الثمن.