شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتعاقد مع رئيس سابق فى جوجل لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث، عن تعاقد شركة Meta مع المدير السابق لشركة Google DeepMind لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وقال التقرير ،اختارت شركة Meta روبرت فيرجوس لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسي (FAIR)، وفقًا لبلومبرج، وعمل فيرجوس في جوجل ديب مايند مديرًا للأبحاث لمدة خمس سنوات تقريبًا، وفقًا لحسابه على لينكدإن قبل انضمامه إلى جوجل عمل باحثًا علميًا في ميتا.

وواجه مركز FAIR التابع لشركة Meta، والذي يعمل منذ عام 2013، تحديات في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير من مجلة Fortune ، و قاد FAIR أبحاثًا حول نماذج الذكاء الاصطناعي المبكرة للشركة، بما في ذلك Llama 1 وLlama 2 ، ومع ذلك، أفادت التقارير أن الباحثين غادروا الوحدة بشكل جماعي إلى شركات ناشئة أخرى، وحتى مجموعة GenAI الأحدث التابعة لشركة Meta، والتي قادت تطوير Llama 4.

وأعلنت نائبة رئيس قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي السابقة في شركة Meta، جويل بينو، في أبريل أنها ستترك الشركة من أجل فرصة جديدة.