شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة هواتف آيفون المستقبلية تكشف عن تحولاً كبيراً فى استراتيجية إطلاق Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظلت تشكيلة هواتف آيفون من آبل دون تغيير يُذكر خلال السنوات القليلة الماضية.

وعادةً، يتوفر طرازان من فئة Pro وطرازان قياسيان، مع إضافة طراز اقتصادي أحيانًا.

وهذا العام، ظهر هذا الطراز الاقتصادي في صورة iPhone 16e ومع ذلك، يبدو الآن أن آبل تُخطط لتغييرات جذرية في تشكيلة هواتف آيفون خلال السنوات القادمة.

وقد توقع الخبير مينج تشي كو، تشكيلات هواتف آبل القادمة، موضحا أن هذا العام قد شهدنا إطلاق iPhone 16e، الذي يُعدّ الآن الطراز الأساسي، ليحل محلّ SE عمليًا.

في سبتمبر، من المرجح أن نشهد الكشف عن iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، بالإضافة إلى iPhone 17 Air الجديد، والذي يُقال إنه سيكون إضافة جديدة تُعطي الأولوية للشكل على الوظيفة.

تشكيلة هواتف آيفون لعام 2026

من المتوقع أن تُقدّم تشكيلة هواتف آيفون لعام 2026 خمسة طرازات، بدءًا من iPhone 17e، ومن المُرجّح إطلاقها في نفس وقت إطلاق iPhone 16e تقريبًا.

و بعد ذلك، يُمكننا توقع إطلاق iPhone 18 وiPhone 18 Air وiPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone 18 Fold، مما يُحتمل أن يُمثّل أول دخول لشركة آبل في عالم الهواتف القابلة للطي.

ومن المتوقع أن تُحدث شركة آبل نقلة نوعية في عام 2027 من خلال تغييرات كبيرة في جدول إصداراتها.



وتذهب التوقعات أيضا إلى إطلاق iPhone 18 وiPhone 18e في الربيع، يليهما بقية المجموعة في الخريف.



و بحلول سبتمبر، قد تُطلق آبل سلسلة iPhone 19، والتي يُشاع أنها ستشمل iPhone 19 وiPhone 19 Pro وiPhone 19 Pro Max وiPhone 19 Fold، وهو الجيل الثاني من هواتف آبل القابلة للطي.



وإذا ثبتت صحة هذه المعلومات، كما أشار إليها مينج تشي كو، فهذا يعني أن آبل تهدف إلى تنويع مجموعتها من الهواتف بعوامل شكل جديدة وتعديل جدول إطلاقها، حيث ستُطلق بعض الطُرز في النصف الأول من العام مع الاحتفاظ بإصدارات Pro للخريف.