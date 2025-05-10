شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تضغط على الدول تبني مشروع Starlink دعما للشركات الأمريكية وإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، تُثير الحكومة الأمريكية مسألة اعتماد ستارلينك ضمن محادثات التجارة الجمركية مع دول أخرى ، في الأسابيع الأخيرة، مضت عدة دول قُدُمًا في منح تراخيص لشركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المملوكة لإيلون ماسك، بما في ذلك الهند والصومال وليسوتو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنجلاديش وباكستان وفيتنام.

تشير رسائل داخلية اطلعت عليها صحيفة "ذا بوست" إلى أن السفارات الأمريكية ووزارة الخارجية تشجع الدول على إفساح المجال لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الأمريكية مثل "ستارلينك" ، ولا تعد هذه الرسائل بتخفيض الرسوم الجمركية مقابل اعتماد "ستارلينك"، لكنها "تشير إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو أصدر تعليمات متزايدة للمسؤولين للضغط من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية لشركة ماسك للأقمار الصناعية"، وفقًا للصحيفة .

وتقول مصادر لصحيفة The Post إن المسؤولين الحكوميين في الهند سارعوا إلى تأمين الموافقة التنظيمية على Starlink "مع العلم أن القيام بذلك يمكن أن يساعدهم في ترسيخ الصفقات التجارية مع الإدارة"، هذا الأسبوع وافقت الهند على اقتراح Starlink ، مما يجعلها أقرب خطوة أخرى إلى إنشاء خدمتها في البلاد.