شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يأملون فى وقف تغير المناخ عن طريق إعادة تجميد القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس خبراء جامعة كامبريدج إمكانية إبطاء الاحتباس الحراري عن طريق إعادة تجميد القطب الشمالي، ويستكشف الفريق إمكانية زيادة كثافة الجليد البحري المتناقص بسرعة في القطب الشمالي صناعيًا عن طريق ضخ مياه البحر إلى السطح في الشتاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العلماء، إنه في حال نجاح هذه العملية، فقد تقلل من ذوبان الجليد في الصيف وتبطئ الاحترار الإقليمي.

يتوقع الكثيرون أن تكون المنطقة خالية من الجليد في صيف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، حتى مع إجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات على الفور.

يقول بعض الباحثين إن الطريقة الوحيدة لمنع حدوث ذلك هي زيادة كثافة الجليد صناعيًا، وهو ما تعتمد عليه الحياة البرية القطبية.

ولكن كيف سينجح هذا بالضبط؟

يتشكل الجليد البحري بشكل طبيعي عن طريق تجمد الماء في قاع الجليد الموجود الذي يطفو على سطح المحيط، ومع نمو الجليد، يُصبح طبقة عازلة أكثر سمكًا بين هواء القطب الشمالي البارد فوق الجليد والماء تحته، وإحدى التقنيات التي يبحثها مركز كامبريدج لإصلاح المناخ تُسمى "تكثيف السطح".

تهدف هذه التقنية إلى زيادة سماكة الجليد البحري مباشرةً في حالة عدم وجود ثلج، وذلك بضخ مياه البحر إلى السطح، بحيث تتعرض مباشرةً للغلاف الجوي البارد، مما يُزيد من سماكة الجليد من الأعلى.

يمكن استخدام طريقة أخرى عند وجود ثلج على سطح الجليد، حيث تتضمن هذه الطريقة ملء فراغات الهواء داخل الثلج بمياه البحر، مما يُحوّل الثلج في النهاية إلى جليد صلب، مما يؤدي إلى تجميد طبيعي أكبر عند قاعدة الجليد.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب الميدانية في كندا هذا العام بالتعاون مع شركة "ريل آيس"، التي تتمثل مهمتها في "الحفاظ على جليد بحر القطب الشمالي واستعادته".

يُعد هذا المشروع واحدًا من 21 مشروعًا للهندسة الجيولوجية ستتلقى تمويلًا إجماليًا قدره 57 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة لتقييم مجموعة من التقنيات المثيرة للجدل للحد من آثار الاحتباس الحراري، ويأتي التمويل من وكالة الأبحاث المتقدمة والاختراعات الحكومية (ARIA).