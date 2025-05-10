شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك استخدام ميزة خرائط جوجل الجديدة على هاتفك الآيفون لتوفير وقتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت خرائط جوجل ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون، حيث يكفي التقاط لقطة شاشة، ليتم مسح الموقع وحفظه تلقائيًا على الخريطة، مما يُسهّل العثور على الأماكن.

و لا تساعدك هذه الميزة فقط على حفظ المواقع القريبة وتذكرها، بل تُساعدك أيضًا على إنشاء مسار رحلة لرحلتك القادمة، حيث يمكنك حفظ جميع المواقع التي ترغب بزيارتها على خرائط جوجل بمجرد لقطة شاشة.

وتستخدم هذه الميزة تطبيق Gemini لتحليل لقطات الشاشة على أجهزة iPhone وتحديد المواقع تلقائيًا، مما يُسهّل على المستخدمين حفظ أو تذكر الأماكن التي يرغبون في زيارتها.

تُبسّط هذه الميزة الجديدة عملية استخدام لقطات الشاشة لتذكر الأماكن التي عثروا عليها سابقًا على الإنترنت أو أثناء تصفح مقاطع الفيديو على إنستجرام.

و في السابق، كان على المستخدمين العثور على لقطة الشاشة المُراد تحديدها، ثم زيارة خرائط جوجل، ثم كتابة اسم الموقع ليُقدّم التطبيق الاتجاهات.

و الآن، مع هذه الميزة الجديدة، سيُجري تطبيق خرائط جوجل على أجهزة iPhone جميع عمليات البحث نيابةً عن المستخدم بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

كيفية استخدام لقطات الشاشة على خرائط جوجل لحفظ المواقعقبل اتباع الخطوات، تأكد من تحديث خرائط جوجل على جهاز iPhone إلى أحدث إصدار.

وإذا لم يكن كذلك، فقم بتثبيت تحديث التطبيق عبر متجر التطبيقات للوصول إلى هذه الميزة الجديدة على النحو التالي:

الخطوة 1: افتح خرائط جوجل وانتقل إلى علامة التبويب انت

الخطوة 2: في علامة التبويب "أنت"، ستجد قائمة خاصة جديدة باسم "لقطات الشاشة".

الخطوة 3: انقر على "لقطات الشاشة"، وسيقدم جوجل عرضًا توضيحيًا لكيفية عمل الميزة.

الخطوة 4: الآن، إذا كانت لديك لقطات شاشة تحتوي على أسماء وعناوين المواقع، فقم بتحميل الصورة ليتمكن خرائط جوجل من اكتشافها.

ويجب عليك التأكد من منح إذن تطبيق الصور لخرائط جوجل للوصول إلى لقطات الشاشة المحفوظة على الجهاز.

الخطوة 4: خرائط جوجل، سيكتشف الموقع تلقائيًا ويعرض لك قائمة بالمواقع المتاحة في لقطة الشاشة.

الخطوة 5: ستظهر لك الآن واجهة "مراجعة" حيث يمكنك حفظ المواقع، وستتم إضافتها إلى قائمة لقطات الشاشة.



تتميز خرائط جوجل أيضًا بميزة "المسح التلقائي"، حيث تقوم بمسح لقطات الشاشة على جهازك تلقائيًا مع المواقع، وتعرض للمستخدمين قائمة بالمواقع في واجهة "المراجعة".

وهذه الميزة اختيارية، ويمكن للمستخدمين تفعيلها أو تعطيلها عند الحاجة، حيث تتطلب الوصول إلى جميع الصور الموجودة على الجهاز.

كما أكدت جوجل أن هذه الميزة ستتوفر قريبًا لمستخدمي أندرويد مع التحديثات القادمة.