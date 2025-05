تكنولوجيا: شركة CMF التابعة لـ Nothing تكشف عن هاتف CMF Phone 2 Pro إلى جانب ثلاث سماعات جديدة خلال الإطلاق العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت CMF by Nothing، العلامة التجارية الفرعية لشركة Nothing البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا الاستهلاكية، عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة تضم الهاتف الذكي الرائد CMF Phone 2 Pro، بالإضافة إلى ثلاثة طرازات من سماعات الأذن: CMF Buds 2، CMF Buds 2 Plus، وCMF Buds 2a.

جاء الإعلان الرسمي عن هذه المنتجات خلال فعالية الإطلاق العالمي التي أُقيمت في العاصمة الهندية نيودلهي، في حين تم استعراضها إقليميًا في Channel Hub MEA، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ حضور العلامة في الأسواق العالمية والإقليمية، وتأكيد التزامها بتوفير التكنولوجيا المتقدمة بتصميم مميز وسعر في متناول الجميع.

وقال ريشي كيشور جوبتا، المدير الإقليمي لشركة Nothing في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:

“نفخر بتقديم أحدث منتجات CMF إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي. يمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في رحلتنا الإقليمية ويعكس التزامنا المتواصل بتوسيع تواجدنا في الأسواق الرئيسية. تتميز دول الخليج بمجتمعات تقنية واعية ومتطلبة، ونثق بأنهم سيُقدّرون التوازن الدقيق الذي تقدمه CMF بين التصميم الهادف والتكنولوجيا المتطورة بأسعار مدروسة.”

وأضاف: “نتطلع إلى تعزيز التفاعل مع مجتمعنا وتقديم تجارب منتجات استثنائية تسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية.”

وخلال الفعالية الإقليمية، قدّم خبير الذكاء الاصطناعي والتقنية محمد سعيد عرضًا مفصلًا حول CMF Phone 2 Pro، تضمن أبرز المواصفات التقنية وتجربته الشخصية مع الجهاز.

CMF Phone 2 Pro: التميز في التصميم والأداء

يقدم الهاتف الجديد أداءً فائقًا في فئته مع تصميم أنيق ونظام كاميرات رباعي احترافي وشاشة AMOLED مذهلة.

بسمك 7.8 ملم ووزن 185 غرامًا فقط، يُعد الهاتف أنحف وأخف هاتف ذكي تصممه Nothing حتى الآن، مع تحسينات ملموسة على مستوى المتانة ومقاومة الماء بمعيار IP54.

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأبيض، الأسود، البرتقالي، والأخضر الفاتح، وكلها صممت بعناية لتقديم تجربة بصرية ولمسية متفردة، مع مواد عالية الجودة مثل الزجاج المقسى والإطار المعدني، وتفاصيل نهائية تعكس تطور العلامة مقارنة بالجيل السابق.

كاميرا احترافية بأربعة عدسات:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بأكبر مستشعر في فئتها، يلتقط ضوءًا أكثر بنسبة 64% مقارنةً بالجيل السابق.

عدسة تليفوتو رقمية مع تقريب حتى 20x باستخدام ست عدسات مكدّسة – هي الوحيدة من نوعها ضمن هذه الفئة السعرية.

عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور سيلفي عالية الدقة.

أداء فائق بفضل معالج MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G

تم تزويد الهاتف بمعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.5 جيجاهرتز، مع تحسينات بنسبة 10% في الأداء العام و5% في الرسوميات مقارنةً بهاتف CMF Phone 1، وذلك بفضل تقنية تصنيع TSMC المتقدمة بدقة 4 نانومتر.

شاشة مذهلة وتجربة استخدام سلسة

شاشة AMOLED مرنة بحجم 6.77 بوصة، بدقة FHD+، تعرض أكثر من 1.07 مليار لون.

ذروة سطوع تصل إلى 3000 شمعة، بزيادة بنسبة 50% عن الجيل الأول.

معدل تحديث تكيفي 120 هرتز ومعدل استجابة للمس 1000 هرتز – الأعلى في فئته.

يستمر الهاتف في دعم المفهوم المعياري من خلال ثلاثة ملحقات جديدة: غطاء شامل، عدسات قابلة للتبديل (عين السمكة وماكرو)، ومحفظة/حامل. كما يدعم الآن ميزة الدفع اللاتلامسي عبر تقنية NFC.

سماعات CMF Buds: تجربة صوتية متعددة المستويات

صُممت مجموعة CMF Buds 2025 لتلبية احتياجات المستهلكين عبر مختلف الميزانيات، وتقدم مزيجًا مثاليًا من الأداء، التصميم، والتحكم الشخصي.

CMF Buds 2 : توفر تجربة صوتية محسنة مع تقنيات Dirac Opteo™، عزل ضوضاء هجين بقدرة 48 ديسبل، وتأثير صوت مكاني.

: توفر تجربة صوتية محسنة مع تقنيات Dirac Opteo™، عزل ضوضاء هجين بقدرة 48 ديسبل، وتأثير صوت مكاني. CMF Buds 2 Plus : مزودة بصوت عالي الدقة LDAC، تعويض سمعي، وخيارات تخصيص كاملة لتجربة صوت مخصصة.

: مزودة بصوت عالي الدقة LDAC، تعويض سمعي، وخيارات تخصيص كاملة لتجربة صوت مخصصة. CMF Buds 2a: الخيار الأمثل للمستخدمين الجدد، مع صوت نقي، تصميم خفيف الوزن، عزل ضوضاء بقدرة 42 ديسبل، وسماعة بقطر 12.4 ملم.

الأسعار والتوفر (اعتبارًا من 22 مايو 2025 في أسواق الخليج)

هاتف CMF Phone 2 Pro:

8 + 128 جيجابايت – 799 درهم إماراتي / 799 ريال سعودي

8 + 256 جيجابايت – 1,049 درهم إماراتي / 999 ريال سعودي

سماعات الأذن:

CMF Buds 2 – 169 درهم / 169 ريال

CMF Buds 2 Plus – 199 درهم / 199 ريال

CMF Buds 2a – 129 درهم / 129 ريال

الملحقات:

الغطاء الشامل – 129 درهم / 149 ريال

العدسات القابلة للتبديل (عين السمكة وماكرو) – 169 درهم / 189 ريال

محفظة / حامل – 169 درهم / 189 ريال

جميع المنتجات ستكون متوفرة للشراء عبر الموقع الرسمي nothing.tech ومن خلال شركاء التجزئة المعتمدين.