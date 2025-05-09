شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة من زاوية مختلفة للأرض تصيب المشاهدين بالذعر والان مع تفاصيل الخبر

انتشر منشور على نطاق واسع على منصة X، والذي شوهد أكثر من 33 مليون مرة، حيث يشارك أحد المستخدمين صورة جانب من كوكب الأرض لم نعتد رؤيته، وأثار هذا المنظر الغريب لكوكب يبدو خاليًا من اليابسة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المعلقين: "هذا أمر مخيف".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن معظمنا معتاد على رؤية الأرض من نصف الكرة الشمالي لأن هذا النصف من الكرة الأرضية يضم 68% من مساحة اليابسة على الكوكب.



كوكب الأرض

مع ذلك، ورغم أنها حقيقة معروفة، فمن السهل أن ننسى أن أكثر من 70% من سطح الأرض مغطى بالمياه، وبالتالي هناك ما يُسمى بـ"نصف الكرة المحيطية"، وهو الجانب من الكوكب الذي يحتوي على أكبر كمية من المياه، حيث يُغطي المحيط 89% من سطحه، بينما تُغطي اليابسة 11% فقط.

تُظهر هذه الصورة المنتشرة على نطاق واسع الامتداد الشاسع للمحيط الهادئ، أكبر محيط على كوكب الأرض.

يغطي المحيط الهادئ مساحةً مذهلة تبلغ 63 مليون ميل مربع، ويحتوي على أكثر من نصف مياه الأرض، وهي مياه غير مرتبطة بالمعادن في الصخور.

هذا المحيط ضخمٌ بشكلٍ مذهل لدرجة أن جميع القارات يُمكن أن تتسع بسهولة داخل حوض المحيط الهادئ.

وفي الصورة، يُمكنك بالكاد تمييز اللون الأخضر لنيوزيلندا في أسفل اليسار، بينما يظهر جزء من القارة القطبية الجنوبية فوق زاوية الكرة الأرضية في أسفل اليمين.

وفي أعلى اليمين، يُمكنك أيضًا تمييز الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، ومع ذلك، هناك مساحة أكبر قليلاً من اليابسة على هذا الجانب من الكوكب مما تُظهره الصورة، لكن هذه الجزر صغيرة جدًا بحيث يصعب رؤيتها.

يضم هذا الجانب من الكوكب أيضًا جزر هاواي، وفيجي، وتونجا، وساموا، بالإضافة إلى العديد من الدول الجزرية، ويقع نصف الكرة المحيطية المأخوذ في هذه الصورة المذهلة أيضًا على موقع نقطة نيمو، أبعد نقطة على وجه الأرض.

أثارت رؤية هذه المساحة الشاسعة من المياه استياء بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المعلقين: "المحيط الهادئ كبير جدًا!".

وأضاف آخر: "هل أدركت يومًا كم من كوكبنا هو في الواقع... ماء؟ الآن أدركت.

وتساءل أحد المعلقين: "ربما يكون هناك كائنات فضائية تنظر إلى هذا المكان وتفكر: "حسنًا، لا حياة هناك تستحق الزيارة، إنه مجرد عالم مائي آخر".



