شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف كيف استخدمت الذكاء الاصطناعى لمكافحة عمليات الاحتيال فى كروم وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت جوجل تقريرًا جديدًا يُسلِّط الضوء على جهودها في مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر منتجاتها المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، ويُركِّز التقرير تحديدًا على كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث، ومتصفح جوجل كروم، ونظام أندرويد.

وأفادت جوجل بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُمكِّنها من اكتشاف عمليات احتيال غير مسبوقة وإيقافها ، والجدير بالذكر أن الشركة تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني نانو" المُدمج في متصفح كروم للتعامل مع عمليات الاحتيال عبر مواقع الويب.

طرق جديدة تستخدمها جوجل لمكافحة عمليات الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي

فى منشور على مدونتها ، أعلنت جوجل عن نشرها تقريرًا جديدًا حول مكافحة عمليات الاحتيال في البحث، يوضح التقرير بالتفصيل كيف حسّنت جوجل أنظمة كشف الاحتيال وتصنيفاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويزعم أن النظام الجديد قادر على اكتشاف مواقع الاحتيال المحتملة أكثر بعشرين ضعفًا من ذي قبل.

عادةً ما تستخدم عمليات الاحتيال عبر مواقع الويب مواقع ويب مزيفة أو مُخترقة لخداع المستخدمين ودفعهم إلى منحهم أموالًا أو معلومات شخصية أو بيانات تسجيل دخول، ورغم اختلاف أساليب هذه العمليات، إلا أن هدفها غالبًا هو خداع المستخدمين من خلال التقليد أو الإلحاح أو تقديم عروض تبدو رائعة للغاية.

ومن أمثلة هذه العمليات مواقع التصيد الاحتيالي، وعمليات الاحتيال في التسوق عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال في الاستثمار والعملات المشفرة، وعمليات الاحتيال في الدعم الفني، والمواقع المُقلدة، وفخ الاشتراك.

وفى بحث جوجل، أعلنت الشركة عن تحسينها لمصنفاتها التي تكشف عمليات الاحتيال وتصنفها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بفضل هذه التحسينات، أصبح بإمكان جوجل الآن خفض ترتيب هذه العمليات قبل أن يراها أي مستخدم، وفي مثال على ذلك، ذكر المنشور أن البحث رصد زيادة في عدد المحتالين الذين ينتحلون صفة مقدمي خدمات عملاء شركات الطيران، وزعمت الشركة أن عمليات الاحتيال هذه قد انخفضت بنسبة تزيد عن 80% في البحث.

وحسن جوجل كروم أيضًا وضع الحماية المُحسّن للتصفح الآمن، ويدعم هذا الوضع الآن Gemini Nano، وهو نموذج اللغة الكبيرة (LLM) على أجهزة الكمبيوتر، لإضافة طبقة حماية إضافية للمستخدمين ، ويستطيع هذا النموذج اكتشاف مواقع التصيد الاحتيالي المحتملة وإبلاغ جوجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وذكرت الشركة أن Gemini Nano قادر حتى على اكتشاف عمليات احتيال لم تُرصد من قبل من خلال تحليل الطبيعة المعقدة لمواقع الويب.

وقالت جوجل: "هدفنا هو توسيع هذه الحماية لتشمل أجهزة أندرويد وحتى المزيد من أنواع الاحتيال في المستقبل".

مع ذلك، هذا لا يعني أن الشركة لم تُضيف أي نظام حماية جديد من التهديدات على نظام أندرويد، حيث يُضيف جوجل كروم على نظام أندرويد ميزة جديدة لحماية المستخدمين من إشعارات المواقع الضارة. وإذا رصد المتصفح أي إشعار من موقع يُحتمل أن يكون احتياليًا، فسيعرض تحذيرًا بعنوان "تم اكتشاف عملية احتيال محتملة"، مع خيار إلغاء الاشتراك أو عرض الإشعار.