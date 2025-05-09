شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آدم موسيرى ردا على مكافحة الاحتكار فى ميتا: ثريدز كان مجرد تطبيق داخل إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

يمثل آدم موسيرى رئيس إنستجرام، أمام المحكمة فى محاكمة مكافحة الاحتكار في ميتا ، وفي محاولته إثبات أن الشبكة الاجتماعية ليست احتكارًا، أشار إلى أن تطبيق Threads ربما كان مجرد ميزة داخل إنستجرام.

وكانت ميتا تعمل على دمج ميزات Threads فى إنستجرام أولًا لمنافسة تويتر، الذي كان رائدًا في تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تعتمد على النصوص ، لكن موسيري يقول إن الفريق اتخذ "قرارًا مثيرًا للجدل داخليًا" بنقل هذه الميزات من إنستجرام.

ووفقًا لموسيري، وجد فريق ميتا أن استضافة إنستجرام للمنشورات النصية قد يكون مربكًا للمستخدمين، نظرًا لأن نموذج تويتر مختلف تمامًا، حيث يمكن أن تكون الردود والمنشورات الأصلية بارزة بنفس القدر ، بالمقارنة على إنستجرام، وتطبيقات أخرى مثل يوتيوب وتيك توك، تكون الردود ثانوية بالنسبة للمنشورات الأصلية.

ومع ذلك، يرتبط Threads ارتباطًا وثيقًا بإنستجرام، تحتاج إلى حساب إنستجرام لاستخدامه، ويرتبط ملفك الشخصي على كلا المنصتين ببعضهما البعض ، ويضيف Instagram أيضًا منشورات Threads داخل خلاصات Instagram والتى تدعوك للانتقال إلى Threads لقراءتها.