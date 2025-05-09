شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر موظفيها من استخدام تطبيق DeepSeek ..ماذا حدث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها، بأنه لا يُسمح لموظفي مايكروسوفت باستخدام تطبيق DeepSeek بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات والدعاية.

وقال سميث: "في مايكروسوفت، لا نسمح لموظفينا باستخدام تطبيق DeepSeek"، في إشارة إلى خدمة تطبيقات DeepSeek المتاحة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وأضاف سميث أن مايكروسوفت لم تُدرج DeepSeek في متجر تطبيقاتها بسبب هذه المخاوف.

ورغم أن العديد من المنظمات، وحتى الدول، فرضت قيودًا على DeepSeek، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تُعلن فيها مايكروسوفت عن مثل هذا الحظر.

وأضاف سميث أن هذا التقييد ينبع من خطر تخزين البيانات في الصين، واحتمال تأثر إجابات DeepSeek بـ"الدعاية الصينية".



وعلى الرغم من تعليقات سميث الانتقادية حول DeepSeek، عرضت مايكروسوفت نموذج R1 الخاص بـ DeepSeek على خدمة Azure السحابية الخاصة بها بعد فترة وجيزة من انتشاره في وقت سابق من هذا العام.

لكن هذا يختلف قليلاً عن تقديم تطبيق روبوت الدردشة DeepSeek نفسه، فبما أن DeepSeek مفتوح المصدر، يُمكن لأي شخص تنزيل النموذج وتخزينه على خوادمه الخاصة وعرضه على عملائه دون إرسال البيانات إلى الصين.

مع ذلك، هذا لا يُزيل مخاطر أخرى، مثل نشر النموذج للدعاية أو إنشاء شيفرة غير آمنة.

وصرّح سميث بأن مايكروسوفت تمكنت من اختراق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek و"تعديله" لإزالة "الآثار الجانبية الضارة".

في إطلاقها الأولي لـ DeepSeek على Azure، كتبت مايكروسوفت أن DeepSeek خضع "لتقييمات صارمة للسلامة والتنسيق" قبل طرحه على Azure