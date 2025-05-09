شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو الجديد فى كاميرا iPhone 17؟.. اعرف التصميم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب سلسلة هواتف iPhone 17 من موعد الإعلان المتوقع في خريف 2025، ويُقال إن الكاميرات ستحتل مركز الصدارة مجددًا.

وسيحل هاتفي iPhone 17 القياسيين وiPhone 17 Air الذي سيحل محل طراز Plus قد يحتفظان بإعداد الكاميرا الخلفية المألوف، إلا أن هناك بعض الترقيات الملحوظة المتوقعة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يُقدّم هاتفا iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max تحسيناتٍ أكثر تطورًا في العتاد والتصوير الحاسوبي، مع مستشعرات جديدة، ودعمٍ محتمل لفيديوهات 8K.

ويؤكد التقرير أنه قد لايكون هناك تغييرات جذرية في الكاميرات الخلفية في iPhone 17 وiPhone 17 Air ، ومن المرجح عودة نظام الكاميرا المزدوجة من iPhone 16، والذي كان يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

كما تفيد التقارير بأن آبل، ستُحدّث كاميرا السيلفي إلى مستشعر بدقة 24 ميجابكسل هذا العام، والذي يُقال إنه سيحتوي على ستة عناصر عدسة بلاستيكية.

وهذا يُمثّل ضعف دقة كاميرا 12 ميجابكسل الحالية، وهو أول تغيير في عتاد الكاميرا الأمامية منذ iPhone 11 (2019).

ومن المفترض أن يعني هذا التغيير صور سيلفي أكثر وضوحًا، ومرونة أكبر في القص والتعديل، وأداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة.

ومثل آيفون 16، ستتميز سلسلة آيفون 17 بكاميرات خلفية عمودية لالتقاط مقاطع فيديو مكانية، والتي يمكن مشاهدتها عبر سماعة آبل Vision Pro.

وتشير الشائعات إلى أن آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس سيأتيان بكاميرا تليفوتوغرافي جديدة تمامًا بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x، لتتناسب تمامًا مع الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

وهناك أيضًا حديث عن أن آبل قد تُطلق ميزة تسجيل الفيديو من الكاميرا الخلفية وكاميرا السيلفي في آنٍ واحد، والتي ستكون أداة مفيدة لمدوني الفيديو ومنشئي المحتوى، على الرغم من أنها ميزة متوفرة على هواتف أندرويد منذ فترة.