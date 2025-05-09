شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع سعر عملة "بيتكوين" إلى 102 ألف دولار خلال تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت قيمة عملة "بيتكوين" الرقمية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مواصلة ارتفاعها الأخير فوق مستويات رئيسية، مع تعزيز الرغبة في المخاطرة.

يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، وتفاؤله بخفض الرسوم الجمركية مع الصين.



وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 4.1% ليصل إلى 102,762.8 دولار أمريكي، بينما كانت قد وصلت في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 103,885.4 دولار أمريكي.



وتتجه العملة المشفرة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مواصلةً ارتفاعها الذي بدأ في أواخر شهر أبريل الماضي.



وتزامن ارتفاع سعر عملة "بيتكوين" بصورة كبيرة مع المكاسب التي شهدتها الأسواق الأوسع نطاقًا المعتمدة على المخاطرة، بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، وصرح بأنه قد يخفض الرسوم الجمركية على الصين في نهاية المطاف.



وفي حين أن البيتكوين لا تتأثر مباشرة باضطرابات التجارة العالمية، فإن تحسن الرغبة في المخاطرة من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات المشفرة، بالنظر إلى طابع المضاربة الغالب عليها، وفقًا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.



وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ففقد ارتفعت أسعارها على نطاق أوسع، متتبعةً المكاسب القوية في "بيتكوين".



وحققت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة عالميًا، أداءً متفوقًا، حيث ارتفعت بنسبة 16.5% لتصل إلى 2,209.41 دولار أمريكي.



كما زادت عملات الريبل (XRP) وسولانا (Solana) وكاردانو (Cardano) بنسب تراوحت بين 5% و9%، كذلك تقدم سعر عملة "بوليجون" بنسبة 8.7%.

ومن بين رموز الميم، صعدت قيمة عملة "دوجكوين" بنسبة 8.2%، وحققت عملة "ترامب" مكاسب بنسبة 15.4%.